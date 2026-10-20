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Иван Илиянов Йорданов e освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства с указ от 13 октомври 2026 г. на президента Илияна Йотова, обнародван в "Държавен вестник" днес.

Кабинетът "Радев"

Изпълнението на указа е възложено на министъра на външните работи.

На 30 септември държавният глава заяви, че ще подпише указ за освобождаване на посланик Йорданов.

Освобождаването на дипломата е финалният етап от процедурата по отзоваването му, започнала през септември след публично оповестена информация за собствеността на дружество, поемало разходи за самолетни полети на председателя на ДПС Делян Пеевски.

На 18 септември премиерът Румен Радев каза, че очаква министърът на външните работи Велислава Петрова да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин. Коментарът на Радев дойде след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланика. Дни по-късно външният министър обясни, че е разпоредена проверка по случая.

На 18 септември Пеевски определи изнесената информация като "измислици" и заяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване.

Посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов също отрече обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че фирма на баща му е "дружество касичка", в което са отклонявани пари от фирмите, печелили всички обществени поръчки за мантинели и е платило 36 полета на лидера на ДПС с частен самолет за над 5 млн. евро.

На 23 септември министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с Иван Йорданов в Министерството на външните работи. Ден по-късно тя подписа проект на решение на Министерския съвет с предложение до президента за неговото отзоваване.

На 24 септември Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на държавния глава да издаде указ за отзоваване на посланика. Ден преди това Велислава Петрова и Иван Йорданов се срещнаха в Министерството на външните работи.

Към момента не ясно кой ще поеме дипломатическата мисия на България в Обединените арабски емирства след освобождаването на Иван Йорданов.

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