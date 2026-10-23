Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

ДПС призовава за две оставки във връзка със случая "Колтуклиева" - на председателя на парламента Михаела Доцова и на началника на НСО ген. Емил Тонев. Искра Михайлова, депутат от ДПС, заяви пред медиите, че цялата парламентарна група на движението се присъединява към подписката за оставката на председателя на Народното събрание.

Парламентът

Ние тълкуваме това, което се случи снощи като изключително опасна тенденция за използване на насилие, обобщи Михайлова случая, при който охранител на Михаела Доцова блъсна на тротоара журналистката Соня Колтуклиева.

Искра Михайлова анализира случилото се така: 

"Имаше два елемента в позицията на всички колеги - НСО посегна на български гражданин, на жена. Несъобразеното насилие е насилие и то остава насилие. Но това, което най-много възмути всички в ДПС и особено жените е, че г-жа Доцова избяга като най-последен нарушител - който блъска човек, причинява болка и вреда на човек и бяга. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава. Недопустимо, възмутително!"

"Това ни кара да мислим, че г-жа Доцова просто не е достойна и не разбира това, което й дава нейната позиция. Първо, й дава отговорност, второ - й дава чест и човечност! Нима беше толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева", продължи Искра Михайлова.

Колтуклиева: Опитват да изкарат мен виновна. Аз бях с телефон, не с оръжие
Виж още Колтуклиева: Опитват да изкарат мен виновна. Аз бях с телефон, не с оръжие

Срам е Националната служба на охрана да посяга на българските граждани. Чест, достойство, пагон - къде отидоха, къде са, каза още Михайлова.

Представителите на медиите обърнаха внимание на Михайлова, че минути преди брифинга на ДПС, президентът Илияна Йотова е заявила, че ще поиска оставката на ген. Тонев. "Много се радвам, че президентът Йотова сутринта, не много рано, е чула призивите от снощи", реагира Искра Михайлова.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4429
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12200
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1523
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2378
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5499
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3869
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1515
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432