Ние тълкуваме това, което се случи снощи, като изключително опасна тенденция за използване на насилие, посочиха от Движението

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ДПС призовава за две оставки във връзка със случая "Колтуклиева" - на председателя на парламента Михаела Доцова и на началника на НСО ген. Емил Тонев. Искра Михайлова, депутат от ДПС, заяви пред медиите, че цялата парламентарна група на движението се присъединява към подписката за оставката на председателя на Народното събрание.

Ние тълкуваме това, което се случи снощи като изключително опасна тенденция за използване на насилие, обобщи Михайлова случая, при който охранител на Михаела Доцова блъсна на тротоара журналистката Соня Колтуклиева.

Искра Михайлова анализира случилото се така:

"Имаше два елемента в позицията на всички колеги - НСО посегна на български гражданин, на жена. Несъобразеното насилие е насилие и то остава насилие. Но това, което най-много възмути всички в ДПС и особено жените е, че г-жа Доцова избяга като най-последен нарушител - който блъска човек, причинява болка и вреда на човек и бяга. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава. Недопустимо, възмутително!"

"Това ни кара да мислим, че г-жа Доцова просто не е достойна и не разбира това, което й дава нейната позиция. Първо, й дава отговорност, второ - й дава чест и човечност! Нима беше толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева", продължи Искра Михайлова.

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Срам е Националната служба на охрана да посяга на българските граждани. Чест, достойство, пагон - къде отидоха, къде са, каза още Михайлова.

Представителите на медиите обърнаха внимание на Михайлова, че минути преди брифинга на ДПС, президентът Илияна Йотова е заявила, че ще поиска оставката на ген. Тонев. "Много се радвам, че президентът Йотова сутринта, не много рано, е чула призивите от снощи", реагира Искра Михайлова.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.