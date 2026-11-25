Синдикатите настояват за увеличение на възнагражденията с 350 евро и допълнителни 54 млн. евро в бюджета за 2027 г.

955 Снимка: БТА

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Продължават предупредителните стачни действия в ключови звена на държавната администрация. Днес за един час работа ще спрат служители от Главната инспекция по труда. Основното искане на протестиращите е месечните им възнаграждения да бъдат увеличени с фиксирана сума от 350 евро от 1 януари 2027 г. Те настояват също за възстановяване на допълнителното възнаграждение за клас прослужено време.

За удовлетворяване на исканията са необходими допълнителни 54 млн. евро в държавния бюджет за следващата година.

Председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова обясни пред БНР, че целта на протестите е да бъдат направени промени в проектобюджета между първото и второто му четене.

"Протестираме, за да се промени заложеното в бюджета между четенията. Това е напълно възможно и се е случвало много пъти, когато наистина има разбиране за това, че не може да слагаме всички под един знаменател", заяви Атанасова.

"Не може тези с 4000 евро заплати да получат 5% и тези с 800 евро също да получат 5%, защото покупателната способност е съвсем различна, а инфлацията за най-нископлатените работници се усеща най-силно", допълни тя.

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По данни на синдиката в седемте засегнати институции работят около 12 000 души, като брутните възнаграждения на част от служителите са между 750 и 1000 евро месечно.

Според синдикалните представители процентното увеличение на заплатите задълбочава съществуващите различия във възнагражденията, вместо да ги намалява. При увеличение от 5% служител със заплата от 800 евро би получил допълнително едва 40 евро месечно, докато работещ с възнаграждение от 4000 евро би получил 200 евро.

Щафетните стачни действия започнаха на 23 ноември със служителите на Агенцията за социално подпомагане, а на следващия ден продължиха в Агенцията по заетостта и бюрата по труда в страната.

Социалните работници поставиха и въпросите за недостига на квалифицирани кадри, голямото административно натоварване и необходимостта от подобряване на условията на труд.

По думите на Кремена Атанасова новоназначени социални работници с висше образование получават брутно възнаграждение от около 750 евро, което след приспадане на данъците и осигуровките възлиза на приблизително 570-580 евро.

Съгласно обявения от КТ "Подкрепа" график предупредителните стачни действия ще продължат и през следващите дни: 26 ноември - Агенция по вписванията; 27 ноември - Агенция по геодезия, картография и кадастър; 30 ноември - Национален статистически институт;1 декември - Национален осигурителен институт.

С изключение на Агенцията по вписванията, за която началният час предстои да бъде обявен допълнително, стачните действия са планирани между 10:00 и 11:00 часа.

От КТ "Подкрепа" призовават правителството и народните представители да осигурят необходимия финансов ресурс при окончателното приемане на държавния бюджет за 2027 г.

Синдикатът не изключва възможността за преминаване към ефективни безсрочни стачни действия, ако исканията на административните служители не бъдат удовлетворени.

Стачните действия съвпадат с предстоящото разглеждане на държавния бюджет за 2027 г. в пленарната зала на Народното събрание. Очаква се депутатите да гласуват финансовата рамка на първо четене тази седмица - между 25 и 27 ноември. Управляващите вече заявиха готовност за промени в проектобюджета при конструктивни предложения от опозицията.

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