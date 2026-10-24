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Има ли нужда от Ден за размисъл? | Днес.dir.bg
17-11-2017 20-11-2018
Е-Референдум
Има ли нужда от Ден за размисъл?
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