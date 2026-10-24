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Има ли нужда от Ден за размисъл?

Е-Референдум

Има ли нужда от Ден за размисъл?

24.10.26 | 371 гласа
Снимка: iStock by Getty Images

По традиция Изборният кодекс налага пълна забрана за предизборна агитация, провеждане на масови мероприятия и публикуване на социологически проучвания 24 часа преди изборния ден.

В ерата на дигиталните комуникации обаче институционалната пауза все по-често изглежда като анахронизъм. Социалните мрежи и онлайн платформите остават извън ефективния обхват на регулаторния контрол, с което политическото говорене и агитацията просто се преместват в дигиталното пространство.

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Има ли нужда от Ден за размисъл?

Е-Референдум

24.10.26 | 371 гласа

Има ли нужда от Ден за размисъл?

По традиция Изборният кодекс налага пълна забрана за предизборна агитация, провеждане на масови мероприятия и публикуване на социологически проучвания 24 часа преди изборния ден.

В ерата на дигиталните комуникации обаче институционалната пауза все по-често изглежда като анахронизъм. Социалните мрежи и онлайн платформите остават извън ефективния обхват на регулаторния контрол, с което политическото говорене и агитацията просто се преместват в дигиталното пространство.

Според Вас, има ли все още реален смисъл от съществуването на официален Ден за размисъл?

Има ли нужда от Ден за размисъл?

виж резултати
Виж 32 коментара Коментирай

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Бурята "Остин" връхлетя Франция, 288 600 домакинства останаха без ток

Вицове
Една блондинка хванала златната рибка...

Една блондинка хванала златната рибка...

Вкусотии
Конча: Рецептата за мексиканското сладко хлебче от вайръл видеото "Dime, Dime, Baby"

Конча: Рецептата за мексиканското сладко хлебче от вайръл видеото "Dime, Dime, Baby"