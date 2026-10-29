Машините са отчели по-малко гласове в паметта си от броя на подписите на избирателите и от броя на контролните разписки

6711 Снимка: БТА

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На първия тур на президентските избори в 14 секции в областите Велико Търново, Хасково, Габрово и Видин машините са отчели по-малко гласове в паметта си от броя на подписите на избирателите и от броя на контролните разписки в прозрачните урни, съобщава БНР.

От РИК Велико Търново говорят за евентуален синдром на изгубения глас и са уведомили за проблема Централната избирателна комисия. Предположенията са, че проблемът е софтуерен, а опасенията са, че може да се повтори и на балотажа тази неделя.

Според промените в Изборния кодекс в големите секции с над 300 избиратели на президентските избори се гласува само с машина. Докато при гласуването с хартиена бюлетина избирателят има право веднъж да каже "сгреших" и да си поиска нова хартиена бюлетина, при машинния вот това е невъзможно. Гласува се само веднъж и само с една карта, без значение каква разписка отпечатва машината - бяла, наполовина, смачкана, нечетлива или напълно изрядна.

Промяната на правилата извади наяве проблем, който, ако го е имало, не е засечен на предишните избори, когато водещ беше броят на контролните разписки от машината, а не машинният протокол. На президентския вот водеща е паметта на машината. Проблемът с разминаването на гласовете от машинния протокол с броя на подписите в избирателните списъци е констатиран от районните избирателни комисии - във Велико Търново с три машини, в Габрово и във Видин - с по една машина.

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В Районната избирателна комисия в Хасково изгубените гласове са от паметта на девет машини в общините Хасково, Стамболово, Свиленград и Харманли. В паметта на машините са се загубили гласове, защото броят на подписите на избирателите е равен на броя на контролните разписки и е по-голям от отчетеното в машинния протокол, потвърдиха за БНР Христо Данев - председател на избирателната комисия във Велико Търново, и Йоана Иванова - член на РИК и дългогодишен участник в изборния процес.

"Ако на предходни избори беше водеща разписката, която имаше тежестта на бюлетина, и допускаха гражданин избирател да гласува, ако разписката му е бяла, без нищо отпечатано на нея, или смачкана, в този случай гласовете вътре в машината, които са отчетени, са повече, но тогава водеща е разписката. Секцията нямаше проблем, тъй като има, да речем, 130 подписа и 130 разписки. Заради това, че допускаха избирателя да гласува още веднъж", каза Данев и допълни:

"При тези избори имаме други правила. Ние го обяснихме и на самите обучения на секциите. Членовете на секциите нямат право да допускат избирател да гласува втори път, тъй като изричното указание беше, че гласът е вътре в машината. И щом гласува веднъж, дори разписката да не е четлива, трябва да сгънат разписката, да я пуснат в урната, нямат право да гласуват втори път с машина, нямат право да им дават и бюлетина. Бюлетините не участват, щом машината работи. В три секции сме имали разлика от един глас, за което сме взели изрични решения и се стигна до това, че броят на подписите е с един повече от отчетените гласове в машината.

Трябва от ЦИК или от "Информационно обслужване" да отговорят какво точно се е случило с машината, защото на конкретен гражданин гласът не е отчетен. Някакъв софтуерен проблем или нещо, което се е случило с приключването на гласуването. Най-вероятно гражданинът избирател, докато е маркирал и е работил, машината е била в изправност, в последната част - при гласуването, отпечатването и запаметяването на гласа нещо се е случило, за да изчезне този глас".

Гласът се счита за отчетен в машината, когато се чуе звуковият сигнал. Звънне ли звуковият сигнал при отпечатването на разписката, това означава: "машината запомни твоя глас". Възможно е избирателят да е издърпал или откъснал разписката, преди да се чуе звуковият сигнал, допусна Христо Данев:

"Може нещо да се е случило, което не е стандартно при гласуването - да не е изчакал достатъчно и да е провокирал по някакъв начин и такъв проблем, който да доведе до прекъсване на последния етап по отчитане на гласа".

Йоана Иванова отдава тези пропуски на евентуален софтуерен проблем.

"От страна на Секционните избирателни комисии не ни е подадена информация за евентуално по-ранно прекратяване на процеса на гласуване. Те обикновено стават свидетели на подобни действия от страна на избирателя. В настоящия случай нито в изборния ден, нито в нощта тези секционни комисии, които идваха при нас, не са ни подали такава информация. Говорим за някакъв синдром на изгубен глас, може би, който ние, като изборни експерти, участващи в избирателните комисии, не можем да обясним откъде идва. За мен по-скоро това е софтуерен проблем и може би въпросите следва да бъдат насочени към изпълнителя на обществената поръчка за подсигуряване на машинното гласуване, параметризирането на машините и въобще целия процес по техническото им осигуряване".

Данев, който е занесъл протокола на РИК в ЦИК е подал информация за загубените гласове:

"Подали сме информация на членове на ЦИК, които приеха нашия отчет за свършената работа, заедно с всички протоколи, флашки и карти от машини. Предоставили сме им решенията на Районната избирателна комисия, с които сме приели съответните секции с работили контроли, и те са запознати с това.

Всъщност и ЦИК са като нас - участник в процеса, но те не сертифицират тези машини и не отговарят за софтуера. За момента не са ни дали обяснение. Очакваме тези решения на Районните избирателни комисии да бъдат отчетени и да се вземе отношение от ЦИК по начина на гласуване с машина.

Иванова обясни, че в решенията на РИК се посочва, че са приети изгубените гласове в машината, тоест ако избирателният списък отчита 99 подписа, а в машината са отчетени 98 гласа, се приемат 98.

"Ние ги приемаме със сработили контроли, защото нито някой от тях, нито някой от нас може да знае този глас, който се губи, за кого е бил. Приехме по този начин - "със сработили контроли". На разбираем език бих казала: без да се изравнят двата протокола и двата резултата."

Такива ситуации може да се случат и на балотажа на 1 ноември, коментира Йоана Иванова:

"Би могло да се случи. Да, изгубени са гласовете, но на фона на общия брой гласове те са пренебрежимо малък брой."

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