Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем
Кандидатът за президент заяви, че е гласувала да спрем разделението и омразата, защото страната се нуждае от обединение
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Президентът и кандидат за държавен глава Илияна Йотова упражни правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" в столицата.
Президентски избори 2026
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След като пусна своя вот, Йотова заяви, че е гласувала с вяра в бъдещето на България и възможността страната да постигне развитие, стабилност и сигурност.
"Гласувах днес, защото дълбоко вярвам, че България ще има подем. Вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност", посочи тя.
В изявлението си постави акцент върху необходимостта от по-добри условия за живот и развитие на всички поколения българи.
Йотова подчерта значението както на възрастните хора, така и на активното поколение, което по думите ѝ поддържа обществото, и на младите българи, които трябва да виждат перспектива за бъдещето си в родината.
"Гласувах всяко едно поколение в страната ни - и възрастните хора, и активните хора, които държат обществото ни здраво, и младите хора, които трябва да имат своето бъдеще в родината, да има справедливост, перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдем мотивирани да работим за България", заяви президентът.
Според Йотова едно от най-важните предизвикателства пред страната е преодоляването на общественото разделение и възстановяването на диалога между хората.
Тя отправи послание за повече разбирателство и единство, като подчерта, че противопоставянето и омразата не трябва да определят отношенията в българското общество.
"Гласувах да спрем разделението и омразата помежду ни. Ние, българите, повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение", каза Йотова.
В изявлението си тя обвърза бъдещето на страната с необходимостта от общи усилия, обществена солидарност и създаване на условия, при които различните поколения да имат сигурност и възможности за развитие.
"Гласувах за България", завърши изявлението си Илияна Йотова.
На въпрос за отказани дебати с опонентите в кампанията, Илияна Йотова посочи, че нейната предизборна кампания е била подчинена на диалог с българските граждани.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
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