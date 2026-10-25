Кандидатът за президент заяви, че е гласувала да спрем разделението и омразата, защото страната се нуждае от обединение

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Президентът и кандидат за държавен глава Илияна Йотова упражни правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" в столицата.

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След като пусна своя вот, Йотова заяви, че е гласувала с вяра в бъдещето на България и възможността страната да постигне развитие, стабилност и сигурност.

"Гласувах днес, защото дълбоко вярвам, че България ще има подем. Вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност", посочи тя.

В изявлението си постави акцент върху необходимостта от по-добри условия за живот и развитие на всички поколения българи.

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Йотова подчерта значението както на възрастните хора, така и на активното поколение, което по думите ѝ поддържа обществото, и на младите българи, които трябва да виждат перспектива за бъдещето си в родината.

"Гласувах всяко едно поколение в страната ни - и възрастните хора, и активните хора, които държат обществото ни здраво, и младите хора, които трябва да имат своето бъдеще в родината, да има справедливост, перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдем мотивирани да работим за България", заяви президентът.

Снимка: БТА

Според Йотова едно от най-важните предизвикателства пред страната е преодоляването на общественото разделение и възстановяването на диалога между хората.

Тя отправи послание за повече разбирателство и единство, като подчерта, че противопоставянето и омразата не трябва да определят отношенията в българското общество.

"Гласувах да спрем разделението и омразата помежду ни. Ние, българите, повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение", каза Йотова.

Снимка: БТА

В изявлението си тя обвърза бъдещето на страната с необходимостта от общи усилия, обществена солидарност и създаване на условия, при които различните поколения да имат сигурност и възможности за развитие.

"Гласувах за България", завърши изявлението си Илияна Йотова.

На въпрос за отказани дебати с опонентите в кампанията, Илияна Йотова посочи, че нейната предизборна кампания е била подчинена на диалог с българските граждани.

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