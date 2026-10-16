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Време е в България да бъдем заедно, време е за обединение. Време, в което с целия си кураж, с енергията и потенциала на българския народ да решаваме проблемите, заедно всички институции да преведем България през кризите, в съгласие да търсим добрите решения. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към симпатизанти във Враца.

Президентски избори 2026

"България загуби години в експерименти на политици на гърба на хората, в безпринципни коалиции, сглобки, грешни решения. Години на много пропуснати ползи, на безвремие, в което хора, които мислят само за личния си интерес, взимаха решенията за всички нас", посочи Йотова.

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Кандидатът за президент подчерта, че днес България има стабилно правителство и стабилно мнозинство в парламента. "Отговорността задължава много, огромни са надеждите и очакванията на българските граждани, за да излезем от безвремието", заяви Илияна Йотова.

"Днес работим заедно, без институциите да се блокират взаимно и да се затварят в абаносови кули. Заедно в диалог и съгласие всички институции да решаваме проблемите - това е пътят на България за излизане от кризата", изтъкна кандидатът за президент.

Тя посочи, че президентската институция трябва да бъде стабилна и прозрачна, надпартийна и надполитическа, на нивото на текста, записан в Конституцията. Институция, в която всеки е добре дошъл. Институция, която със своята експертна помощ участва в общите решения.

Снимка: ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Като една от най-важните задачи Илияна Йотова определи въпроса с работата и доходите на хората, за да се чувстват те закриляни от държавата и достойни граждани. "Трябва да направим всичко възможно да извадим българите от бедността, която е тежка диагноза в 21 век за страна член на Европейския съюз", подчерта кандидатът за президент. По думите й в следващия държавен бюджет трябва да има подкрепа за най-бедните и най-уязвимите, да се заложи възможният максимум от средства.

Снимка: ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Илияна Йотова заяви, че правителството подготвя инвестиционни програми за всеки регион според неговите специфики. "Нагледали сме се на скъпи и модерни презентации на стратегии, които прашасват в чекмеджетата", посочи тя.

Снимка: ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Според нея за да има инвестиционен интерес към Враца и младите хора да имат перспектива, първи приоритет е изграждането на пътната мрежа. "Ако я няма инфраструктурата, нищо друго не можем да изградим", заяви Йотова.

Снимка: ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

В изказването си кандидатът за президент очерта и основните предизвикателства пред България и Европа във връзка с войната в Украйна. "Огромна е цената на войната - милиарди за оръжия, милиони жертви, тежки последствия за поколения напред, високи цени на горивата, много пропуснати ползи. Не приемаме политиката за война на изтощение, от тази политика се изтощихме всички граждани на Европа. Не ни трябва война и аз ще бъда българският лидер и президент за мир", заяви Илияна Йотова.

Снимка: ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

По-рано кандидатът за президент посети фабриката за дограма TDM Plast, където разговаря с ръководството му и работниците.

Снимка: ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Платена публикация на ИК на Илияна Йотова - Кирил Вълчев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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