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Президентът Илияна Йотова връчи днес националния флаг на 35-ата Българска антарктическа експедиция. На церемония в Гербовата зала на президентството знамето прие ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

Президент Йотова

Тази експедиция представлява куража, силата, професионализма, познанието, знанието на българските учени и на нашата полярна наука, заяви президентът. Йотова допълни, че Антарктида е континентът, който пази не само спомена за миналото, но и разчита бъдещето на планетата.

Тя подчерта, че проф. Пимпирев се е превърнал в българската емблема на полярната наука, но не само българската.

"Вашият авторитет, вашите познания, вашата ангажираност с полярния континент и вашата слава вече отдавна са надхвърлили географските очертания на страната ни. Няма как да не сме горди с Вашите постижения", подчерта Йотова и допълни, че изследванията на българските експедиции ще стават все по-задълбочени и успешни благодарение на усилията за разширяване на програмата и международно сътрудничество, предаде БТА.

"Само след дни националният флаг гордо ще се развее на Ливингстън в нашата база", каза още тя. Трикольорът ни ще се развее, за да "говори" за научните постижения на нашата страна", добави тя. "Днес не ни оставя нищо друго, освен да ви пожелаем успех, защото в трудните и размирни времена, в които живеем, вие показахте и още нещо изключително ценно, че когато се работи в името на човечеството и се работи на такава широка основа с международно сътрудничество, това е пътят за нашето развитие, това е пътят за развитието на нашата планета, в общите проекти, в съвместната работа, в добрата комуникация помежду ни, в изследванията и в невероятната амбиция да постигат все повече резултати. В това е и силния авторитет на страната ни".

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Днес на церемонията присъстваха членове на 35-ата българска антарктическа експедиция, както и официални гости. В ролята на президент за един ден в рамките на инициативата за млади лидери "Мениджър за един ден" в церемонията участва и ученикът Кристиян Костов.

34-тата полярна експедиция през сезон 2025-2026 г. беше сред най-успешните в историята на българското присъствие на Ледения континент. В базата "Св. Климент Охридски" на о-в Ливингстън бяха обезпечени дейностите по 35 български и международни научни проекта. В българската антарктическа база беше въведен в експлоатация модерен лабораторен блок.

В 35-ата експедиция основно внимание ще бъде обърнато на изпълнението на 18 научни проекта на български екипи. Тази година в състава на експедицията влизат изследователи от Бразилия, Еквадор, Германия, Гърция, Колумбия, Китай, Обединените арабски емирства, Португалия, Румъния, САЩ, Уругвай. На 4 ноември от морска гара Варна ще отплава научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) за своята пета мисия до остров Ливингстън, Антарктика.

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