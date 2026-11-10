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Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" , съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Войната по пътищата

Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

Йотова бе във френската столица по покана на президента Еманюел Макрон за участие в деветото издание на Парижкия форум за мир, който тази година е посветен на международното сътрудничество в условията на нарастващи глобални предизвикателства.

Съболезнования на семействата и близките на загиналите на магистрала "Тракия", написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук. "Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", пише още Доцова. И добавя: "Признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот!"

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По-рано днес беше отменено и заседанието на Министерския съвет, като премиерът Румен Радев отмени всички елементи от програмата си във Варна след срещата с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

11 души загинаха, а над 40 са ранените при две верижни катастрофи тази сутрин автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол.

Политици от различни партии изразиха съболезнования към близките на жертвите и пострадалите при тежкия инцидент.

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