Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Много уроци съм научила през дългата си политическа кариера, най-важният - най-ценно в политиката е доверието, но то не се наследява, нито се изисква. Доверие се получава само чрез преценката на българските граждани - когато си принципен, взимаш прозрачно решенията си и ги обясняваш, когато спазваш Конституцията и законите на страната. Затова днес имам очи да поискам вашето доверие. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към дошлите хора на срещата в Хасково, за да ги подкрепят заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев на изборите в неделя.

Снимка: Пресцентър на Илияна Йотова

"С Кирил Вълчев знаем, че най-евтиното управление е разделението и конфронтацията. Тогава задкулисно можеш да обслужваш личните си интереси на гърба на хората. Като българи не заслужаваме такава политика. Изпатихме от експерименти, от управления с неподготвени хора. Отваряме нова страница", подчерта Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че след години на политическа нестабилност България има стабилно правителство с дълъг хоризонт и сериозно мнозинство в Народното събрание.

Снимка: Пресцентър на Илияна Йотова

"Прогресивна България" не е лабораторен проект, тя се роди от гнева на хората, които си поискаха държавата. Казаха стига на безочието на управниците, на сглобките и безпринципните коалиции", заяви кандидатът за президент.

Към представителите на "Прогресивна България" Йотова се обърна с думите: Благодаря за голямото доверие и помощта, заедно сме в общата надежда за промяна в България. Тя беше категорична, че успешният път напред за страната минава през сътрудничеството на институциите по важните въпроси.

Снимка: Пресцентър на Илияна Йотова

Като основен пред страната проблем Илияна Йотова посочи бедността и неравенствата, недопустими за държава член на Европейския съюз. "България отдавна не е България на лентичките. Много бяха отрязани, но и много проблеми стоят нерешени", заяви тя. По думите й в следващия бюджет трябва да бъдат заложени приоритетно политики за най-бедните и уязви хора.

Снимка: Пресцентър на Илияна Йотова

Акцент във външнополитически план Йотова постави върху войната в Украйна и Близкия изток. Тя отново призова за мирни преговори за Украйна час по-скоро и гаранции за сигурността на корабоплаването в Черно море. "На всички нива българската държава постави въпроса за безопасността на Черно море. Срещаме много съюзници за това да има споразумение между шестте държави, граничещи с морето, за забрана на бойни действия в басейна.

"От няколко месеца ние за първи път имаме българска външна политика, политика с гръбнак. Имаме самочувствието на хора, които защитават интереса си и търсят съюзници", подчерта Илияна Йотова.

Снимка: Пресцентър на Илияна Йотова

Кандидатът за президент изтъкна дългогодишната си съвместна работа с Кирил Вълчев с българските общности зад граница. Тяхна обща кауза е създаването на Български национален културен институт в чужбина, който да е естествено средище за нашите сънародници, да популяризира българската култура и духовност.

Илияна Йотова подчерта, че в днешния динамичен, технологичен и отчужден свят е още по-важно да се пази българският корен.

Платена публикация на ИК Илияна Йотова - Кирил Вълчев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4429
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12200
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1523
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2378
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5499
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3869
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1515
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432