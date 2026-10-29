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Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на ЦИК по случая с призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Комитетът подаде и нов сигнал с искане публикацията да бъде свалена от официалния сайт на правителството.

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Казусът възникна на 26 октомври, когато премиерът Радев заяви: "На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете", а по-късно правителствената информационна служба разпространи тези думи. И точно това атакуваха от щаба на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев, като посочиха, че става дума за предизборна агитация от страна на Радев чрез каналите на Министерския съвет.

Последва решение на ЦИК, взето след няколкочасово заседание. Според изборните надзорници премиерът и пресцентърът на МС не са нарушили закона.

ЦИК не установи нарушение по първия сигнал, като се позова и на това, че изявлението е направено преди началото на кампанията. Призивът "Нека да гласуваме за Илияна Йотова" обаче остава на правителствения сайт и след старта на кампанията за балотажа, посочват от Комитета зад Гюров и Кандев. И точно затова подават втори сигнал.

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От "Демократична България" пък поискаха оставките на членове на ЦИК, защото "потъпкали Изборния кодекс и отказали да се произнесат за сигналите за нарушение на пресслужбата на МС".

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов между "Прогресивна България" и "Възраждане" има нова сглобка. Според него "членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнали за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерски съвет".

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