Алиансът за права и свободи събира парламентарната група преди заседзанието на парламента

774 Снимка: БТА

Има добри заявени намерения, ще видим дали ще има смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, коментира пред журналисти Джейхан Ибрямов от парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС).

Той предположи, че с колегите си от АПС ще се регистрират днес в началото на пленарното заседание, но предстои въпросът да бъде обсъден от парламентарната група.

Вчера пред ПГ на ГЕРБ-СДС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: "Повече кворум в парламента няма да правим" и изпрати депутатите от ГЕРБ по родните им места.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, по думите му, "като види празник на роза, на джанка, на слива, ходи да се показва, камо ли да има мач, волейбол, то е чудо". Тя трябва да пита преди да тръгне, заяви Борисов.

Вчера от правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът Росен Желязков отменя насроченото за днес заседание на Министерския съвет.

