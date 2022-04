"Позицията на правителството на Кирил Петков е като лешояд над украинското страдание“, заяви зам.-председателят на Комисия по отбраната и депутат от ГЕРБ Христо Гаджев пред NOVA.

"Българското правителство предразполага сключването на сделки за продажба на оръжия, но не и за доставяне. Вместо да доставяме оръжия безвъзмездно, ние го правим за пари и то под масата", каза Гаджев като даде пример със сделка за 600 000 гранати за гранатомет, "които са изнесени от българска компания за полска компания, с украински самолет до украинската граница".

"Ние ще подкрепим предложение за военна помощ, въпреки че не всички избиратели на ГЕРБ са съгласни с това", каза още Гаджев.

Според него предложението на премиера Кирил Петков за откриване на публична кампания за набиране на средства, с които да се закупят боеприпаси за Украйна е "лицемерно". Министър-председателят призова в понеделник от профила си във Фейсбук всеки българин, който иска да помогне на Украйна, да дари по една заплата, както е направил той самият.

Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба благодари за инициативата на премиера. Кулеба написа в социалната мрежа, че това ще помогне на страната му да укрепи отбраната си, а този ход демонстрира истинската българска солидарност с Украйна, който той почувствал още миналата седмица при посещението си.

