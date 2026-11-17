Според депутата от "Демократична България" средствата в разчетите на строителното министерство са скандално повече от това, което по-рано е представено от Министерството на финансите

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"В бюджета открихме едно от най-скандалните неща, които съм виждал. В бюджета на МРРБ има от 1 млрд. евро повече, в сравнение с проекта, който беше представен от Министерството на финансите. Няма мотиви, няма думичка защо това се случва. 1 млрд. евро повече ангажименти на МРРБ. Това са суми, за които те могат да сключат договори през 2026 г. Те ще бъдат разплащани през 2028 г. и 2029 г."

Това разкри Мартин Димитров от "Демократична България" пред журналисти в Народното събрание преди началото на днешното заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Тя разгледа на първо гласуване проектите за бюджети на НЗОК, общественото осигуряване, както и Държавния бюджет за 2027 г.

"Това е да харчиш като луд с картечница. Това е най-скандалният празен чек. Управляващите трябва незабавно да дадат обяснение за какво са тези пари", каза пред медиите Димитров. Той допълни, че в проекта на държавния бюджет има отделен текст, който определя лимитите. От него изрично са изваден този 1 млрд. евро. За тези средства няма лимити.

Проектобюджетът на кабинета бе критикуван остро и от ГЕРБ-СДС, като от парламентарната група обявиха, че няма да го подкрепят.

Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър, нарече проекта "самоцелна, безсмислена числова комбинация". Според него "пропускаме време за политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие."

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На 16 ноември правителството внесе в парламента трите бюджета - на НЗОК, общественото осигуряване и Държавния бюджет за 2027 г.

Проектът на държавния бюджет предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и 4,2% на начислена основа. През 2027 г. държавата планира да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро. Очаква се общият размер на държавните задължения да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП, в края на годината.

Според есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж ще бъде 2,5% през 2027 г., а средногодишната инфлация ще достигне 4%.

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