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"Имаме нужда от разговор за училището, в което децата не просто трупат знания, а се учат да мислят критично, да разпознават манипулацията и дезинформацията, да използват разумно дигиталните технологии и изкуствения интелект, да бъдат любознателни, уверени и свободни."

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Това написа в публикация във Фейсбук във връзка с първия учебен ден Андрей Гюров, кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет.

Кандидат-президентът подчертава, че ни е необходим разговор "най-вече за това какво да направим, за да имаме училища, в които децата могат да развият своя потенциал". И добавя: "Защото ако вярвам в нещо безусловно, то е в таланта, уменията и способностите на нашите деца."

Днес учениците са в центъра на вниманието - нека им дадем спокойствие, увереност и подкрепа, написа още във Фейсбук Андрей Гюров.

"15 септември е специален ден. За първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг; за зрелостниците, пред които стои важен избор, но и за всички нас, които пазим свои спомени и емоции, свързани с първия учебен ден; за учителите, които имат смелостта и търпението всеки ден да отварят врати към нови знания, възможности и хоризонти", пише още кандидат-президентът.

 

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