"Най-доброто предстои, създадохме добра платформа", каза загубилият вота, но не отговори дали ще прави нов политически проект

876 Снимка: БТА

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Андрей Гюров е изненадан от преднината на Илияна Йотова, направи заявка за оставане в политиката, но не издаде подробности, и заяви, че не е търсил подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме. Колкото и да са изненадващи да са те между екзитполовете и паралелното преброяване, в крайна сметка така са гласували българските граждани", бяха първите думи пред медиите на загубилия президентския вот Андрей Гюров. Двамата, зад които застанаха ПП и ДБ, а в последните 48 часа - и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, загубиха с близо 20% изоставане от Илияна Йотова и Кирил Вълчев, след като на първия тур ги следваха плътно с разлика, по-малка от 3%.

"След резултата от първия тур не очаквахме такава разлика", призна Гюров откъде идва изненадата му. "В крайна сметка така са гласували българските граждани", заключи той.

Андрей Гюров и Георги Кандев благодариха на избирателите и на екипа си, а кандидатът за президент загатна за нова политическа кариера след загубата.

"За всички, които бяха част от кампанията, за тези, които ни подкрепиха, които вярваха, че има нов път за България, разбирам, че това води до някакво разочарование. Но аз мисля, че нищо не е било напразно, че най-доброто предстои и че ние създадохме една наистина добра платформа, върху която може да се надгражда", даде заявка загубилият президентския вот.

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Той не отговори конкретно дали ще прави нов политически проект. "Но аз мисля, че целите, които си поставихме в началото на тази кампания, а именно да разширим подкрепата, да надградим на това, което видяхме на парламентарните избори - това ние го виждаме като постигнати резултати и гледаме напред", коментира Гюров резултата на изборите.

В същото време уточни, че не заедно с Георги Кандев не са мислили за след днешния ден на вота, първо ще направят анализите си и ще отделят време за почивка.

"Нашата основна цел и цялата ни концентрация и фокус беше върху тази кампания. Предстои малко време на анализ, на почивка, да можем да погледнем спокойно назад, да видим къде е могло да направим нещата по-добре и след това, на базата на тези неща, да видим как ще продължим напред", не отговори директно на въпроса за нов политически проект.

Гюров добави, че тепърва в екипа му ще анализират дали и къде са сгрешили от неговия щаб. Според него не са успели да наложат в публичното и медийното пространство темите, които като кандидатпрезидентска двойка са обсъждали по време на кампанията с хората в страната и по време на срещите в залите.

"Не съм говорил с нито един политически лидер в търсене на подкрепа, говорили сме за общи цели и за кампанията", каза още той в отговор на журналистически въпрос за декларираната подкрепа от страна на Бойко Борисов. В същото време Борисов обяви, че "гражданинът Гюров поиска от гражданина Борисов подкрепа."

Андрей Гюров призова още към обединение, а не за разединение.

"Предстоят много предизвикателства, предстоят тежки времена и тук е важно да се каже, че в края на тази кампания ние вече като общество, като граждани трябва да търсим по-скоро обединение, а не разделение. Достатъчно разделителна беше кампанията, но аз мисля, че за всеки от нас има неща, които ни обединяват много повече от тези, които ни разделят. И с оглед това, което предстои пред нас, е много важно ние да търсим наистина едно обединение около общите цели", заяви Гюров.

Попитан защо Асен Василев отсъства от брифинга, Гюров обясни, че той вече е дал своето изявление. "Беше тук в щаба и явно си е тръгнал по-рано", каза Гюров.

Подгласникът му Георги Кандев призова от своя страна "българският народ да бди върху закона" и върху спазването на онова, което е било обещано от опонентите му. "Искам да им кажа, че с тези избори борбата не свършва", заяви Кандев.

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