10409 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

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Вчера в България се проведоха изборите за президент, отличили се с ниска избирателна активност. Така след седмица предстои втори тур, в който ще се изправят двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на първия - Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Данните на Централната избирателна комисия при обработени 98.99% СИК протоколи в РИК показват как са разпределени гласовете по избирателните райони в България и по държави в чужбина. Резултатите очертават различия в подкрепата за кандидатите както в отделните части на страната, така и сред българите зад граница.

Кой печели по областите в България?

Президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в провинцията, с изключение на обхващащия община Пловдив 16 МИР. Там първа е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Въпреки това има и разлики по подкрепата в провинцията.

Гюров е първи и в трите района на София-град, като разликата с Йотова е значителна. В 23 МИР Гюров има 88 681 гласа, срещу 35 767 за Йотова. В 24 МИР Гюров води с 52 493 гласа срещу 24 764 за Йотова. В тези два района резултатите са обработени на 100%. В 25 МИР са обработени 99.81% СИК протоколи в РИК към момента на написването на статията. Там Гюров е първи с 37 762гласа срещу 28 273 за Йотова.

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Във Варна разликата между първите двама е малка - Йотова печели 33 199 гласа срещу 31 364 за Гюров. В Пловдив-област Йотова има 22 073 гласа, срещу 13 184 за Гюров. В община Пловдив ситуацията е различна - Гюров взема 30 306 гласа срещу 24 608 за Йотова.

В Хасково, например, Йотова печели 20 039 гласа срещу 7768 за Гюров. В Кърджали Йотова печели с 9896 гласа, а Гюров има близо двойно по-малко - 4953. Във Враца Йотова е първа с 13 242 гласа срещу 5835 за Гюров. В Плевен Йотова има 18 274 гласа срещу 9 414 за Гюров. В Ямбол първа е Йотова с 8 886 гласа, а разликата между втория Гюров и третия Костадинов е под 3% - Гюров има 3934 гласа срещу 3354 за Костадинов.

Как изглежда картата в чужбина?

В Турция Йотова взема 3933 гласа срещу 1893 на Гюров. Изборите в южната ни съседка обаче преминаха също под знака на рекордно ниската избирателна активност. Преди по-малко от година вотът за парламент ангажира гласовете на над 27 000 души. Този път до урните отидоха около 7000 души.

Йотова печели още в Молдова, където има събира подкрепата на близо двойно повече избиратели 402 срещу 216 за Гюров. В Косово, Албания и Северна Македония първа също е Йотова. Тя печели и в Черна Гора, макар общия брой избиратели там да е по-малък от 20. В Сърбия и Румъния първи е Гюров.

И ако Йотова печели подкрепа в част от съседните държави, Гюров убедително води в останалата част от Европа.

В Германия той взема 6 376 гласа при обработени 99.84% СИК протоколи. Йотова е втора с 2 630гласа. В Испания Гюров е първи с 2 521 гласа срещу 1 903 за Йотова. Кандидатът, подкрепен от ПП-ДБ, е първи и във Франция, където събира 1 469 гласа, срещу 417 за Йотова. Подобно е съотношението и в Италия, където Гюров има 1 254 гласа срещу 521 за Йотова. Във Великобритания Гюров има 5 178 гласа срещу 2 771 за Йотова. Йотова и Гюров обаче губят в Русия, където първи е Костадин Костадинов, а общият брой на гласовете е около 200.

Българите в САЩ са гласували убедително за Гюров, който събира подкрепата на 3 207 души спрямо едва 871 за Йотова. Трети там е Костадинов с 647 гласа. Първи в Канада също е Гюров. Той печели още в Израел, Обединени Арабски Емирства, Китай, Япония, Сингапур, Кувейт, Нова Зеландия и Австралия.

Сумарно, кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев получава най-голяма подкрепа сред българите в чужбина на първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври. За Гюров са гласували 36 681 души, или 45,61% от избирателите. На второ място е Йотова с 18 402 гласа, или 22,88%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 18 279 гласа, или близо 23 процентни пункта.

Трети в предпочитанията на българите зад граница са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 9352 гласа, или 11,63%. След тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 5220 гласа (6,49%), както и Радостин Василев и Красимир Манов с 3015 гласа (3,75%). Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 08:00 часа на 26 октомври, при 99,35% обработени протоколи от секциите зад граница.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.