59% от бейбибумърите са подкрепили настоящия президент, половината от Gen Z са гласували за опонента ѝ

1565 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Андрей Гюров печели повечето от най-младите избиратели, а Илияна Йотова - най-възрастните, показва демографска разбивка на гласовете на балотажа на президентските избори по данни от екзитпола на "Маркет линкс".

Половината от Gen Z (родените между 1997 и 2012 г.) са гласували за Гюров, 40% - за Йотова. 10 на сто са избрали опцията "Не подкрепям никого".

От милениалите (1981 - 1996 г.) 46 на сто са за Гюров, 45% - за Йотова. Девет процента от представителите на тази възрастова група не подкрепят никого.

При избирателите на средна възраст от поколението Х (1965 - 1980 г.) превесът е за Йотова - 52%, а за Гюров са 42%. Шест процента от избирателите в тази група са посочили "Не подкрепям никого".

Йотова има най-голяма преднина при най-възрастните - бейбибумърите (1946 - 1964 г.) - 59 на сто срещу 37% Гюров. 4% не подкрепят нито един от двамата кандидати.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Сред жените Илияна Йотова получава подкрепата на 51 процента, а Андрей Гюров - на 43 на сто.

При мъжете резултатите са сходни. Половината са гласували за Йотова, а за Гюров - 43%.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.