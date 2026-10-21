Кандидатпрезидентската двойка с категоричен призив всеки да убеди още четирима души да изберат бюлетина №4. "Президентът няма свои и чужди граждани. Има една България, за която отговаря"

5881 Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

Чуйте статията:

Кандидатът за президент Андрей Гюров и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев закриха предизборната си кампания със среща с граждани в зала "С.И.Л.А." в Пловдив. В изказванията си двамата поставиха основни акценти върху върховенството на правото, сигурността на гражданите, европейската интеграция на страната и ролята на държавния глава.

В своето обръщение Андрей Гюров обобщи впечатленията си от срещите в страната по време на кампанията:

"Ако трябва да събера всичко чуто в едно изречение, то е изречение, което ни струва твърде скъпо: "Тука е така." Казваме го след поредната несправедливост. Пред затворената врата на някоя институция. Когато честният човек пак трябва да отстъпи пред онзи, който познава когото трябва. И малко по малко започваме да приемаме, че толкова ни се полага. Аз не искам да предадем това изречение на децата си. Искам да им оставим държава, в която няма да им се налага да го казват. И няма да имат причина да го казват."

Кандидатът за президент определи сигурността не като абстрактен разговор за институции и международни отношения, а като най-непосредствения въпрос за живота на всяко семейство.

"Когато говорим за сигурност, говорим за живота си. За онова, което остава след касата в магазина. За спокойствието да направиш план за следващата година. За увереността, че когато се разболееш, ще има кой да се погрижи. Това не са капризи. Не е прекалено да искаш трудът ти да стига за достоен живот. Да искаш законът да те защитава, а не да те пита кого познаваш. Да искаш детето ти да успее със способностите си, а не с нечие благоволение. Човекът, който е свършил своята работа, има право да очаква и държавата да свърши своята", подчерта Гюров.

Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

Той допълни: "Няма да свикна да живея в несигурност. Няма да свикна с мисълта, че за едни правилата са задължение, а за други - неудобство. Няма да свикна да наричаме бездействието търпение. И няма да приема примирението за единствената възможност пред България."

По думите му отказът от примирение има стойност единствено когато е последван от готовност за поемане на отговорност.

"Аз знам за каква работа заставам пред вас. Президентът не определя цената на хляба. Не управлява болниците и не може с указ да прекрати война. И определено не може да забрани кирилицата. Но правомощията, които дава Конституцията, не са оправдание за бездействие."

Гюров очерта конкретно начина, по който ще използва конституционните правомощия на държавния глава:

"Когато закон застрашава правата на хората, ще го връщам за ново обсъждане с ясни мотиви. Когато има основания да смятам, че закон нарушава Конституцията, ще сезирам Конституционния съд. Когато сигурността изисква обща реакция, ще използвам всички правомощия, за да бъде нацията ни защитена.

"Не искам повече власт. Искам повече отговорност. И тази отговорност започва от мен", заяви кандидатът за президент.

Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

Той припомни и конкретни решения от времето, когато е бил служебен министър-председател - като доказателство, че държавата може да действа предвидимо и навреме, когато има ясни правила и политическа воля.

"Когато цените на горивата скочиха, направихме план на принципа на светофара. Хората и бизнесът знаеха какво следва. Нямаше паника и нямаше инфлационен удар. Когато общините чакаха замразени проекти, отпуснахме 180 милиона за 179 общини. С едни и същи правила, независимо от партията на кмета. С всички данни публични. Когато трябваше да пазим парите на хората, спасихме 400 милиона евро по Плана за възстановяване. Когато над 2600 българи бяха в опасност по време на конфликта в Иран, ги прибрахме у дома. Не беше магия. Просто е: правила, които важат за всички, и решения, които се вземат навреме."

Гюров предупреди, че днешните рискове вече достигат пряко до доходите, сметките и поминъка на хората.

"Високи цени на горивата. Прекъснати вериги на доставки. Затворени транспортни коридори към съседите ни и опасност в Черно море. Всичко това стига до всяко семейство, до всяка сметка, до всеки бизнес. А България няма авариен план. Не виждам мерки, които да защитят хората и бизнеса, преди да е станало късно."

Той отправи и пряка критика към бездействието на настоящите институции:

"Имаме двама души с десет години опит на върха на държавата. И точно когато най-много трябва да има решения, виждаме колебание. Всеки президент би настоял правителството да действа бързо. Всеки - освен онзи, който няма мнение по важните въпроси и няма куража да поиска отговори. Спокойствието не се създава с премълчаване на риска, а с подготовка за него. Времената на Чернобил остават в историята. Народът ни не заслужава друго и вече няма да прости друго."

Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

Гюров защити ясната европейска и съюзническа ориентация на България, като подчерта, че тя трябва да бъде съчетана със собствен национален глас и отстояване на българските интереси.

"Искам България със собствен глас в Европа. Надежден съюзник в НАТО, който защитава интересите си с подготовка, силна дипломация и ясна позиция. Европейският път не е идеология. Той е по-високи доходи, повече инвестиции и общ пазар, в който нашите граждани и нашите фирми печелят. Независимостта не е да стоим сами. Тя е да вземаме решенията си свободно и да ги отстояваме достойно."

Гюров постави специален акцент върху обединяващата роля на президента, но предупреди, че обединението не може да бъде извинение за мълчание пред несправедливостта.

"Президентът трябва да обединява. Но обединението не означава да мълчим, за да не се скараме. Не означава да примирим човека, който спазва закона, с онзи, който го погазва. Означава да има правила, на които можем да разчитаме. И общи цели, за които да работим, без да се отказваме от убежденията си. Мога да разговарям със всеки. Но няма да се съглася с всичко. Ще подкрепям доброто решение независимо кой го предлага. И ще се противопоставям на несправедливостта независимо кой стои зад нея. Включително ако идва от хора, които са ме подкрепили. Президентът няма свои и чужди граждани. Има една България, за която отговаря", заяви Гюров.

Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

В заключение той призова: "Не ви искам доверие на сляпо. Искам да ме държите отговорен. Да питате какво съм направил. Да не ми спестявате критиката, когато съм я заслужил. Вашият глас не губи значението си след изборите. Тогава започва задължението на избрания да ви отговаря. Ако искате същото, което искаме и ние, подкрепете ни с бюлетина номер 4. А ако искате да сте спокойни за победата, направете още нещо. Говорете с четирима души. С родителите си, с приятел, със съседа, с колегата, който още се колебае. Убедете още четирима да изберат номер 4."

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев също направи изказване пред присъстващите:

"Тук сме тези, които искат да свършат работата. Не да се оплакваме, не да се оправдаваме с международното положение, не да подсмърчаме около бюджета на държавата. За нас е ясно, че държавата е силна, защото е в най-могъщите икономически и отбранителни съюзи на Земята. За нас е ясно, че няма да станем по-богати с дългове, а с по-добро производство. Между нас има нещо много общо, което сигурно ще ви изненада: аз не съм тук, за да ви убеждавам Гюров и Кандев да оглавят държавата! Тук съм, за да променим заедно грешния път, по който се движи България. Това е път назад и встрани! Ако обичаме България, ни трябва воля да спрем това."

Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

В речта си той се противопостави на опитите истината да бъде премълчавана, а обществото да бъде лишавано от памет и свободен глас.

"Искат от нас да забравим обстрела над Балчик и Варна, защото не звучало братски. Искат да забравим Русе и да приемем, че отровният въздух не е важен, а дъждът от Чернобил никога не е валял. Искат да скрият досиетата и да приемем паметниците на васалството. Искат с пачки да отнемат свободата на словото. Искат да сме слаба и бедна васална страна, в която има просто население, а не народ! Ние тук не искаме това и няма да дадем страната си. На никого няма да я дадем, както и да се казва държавата му. Това, приятели, не е десен или ляв избор. Това е избор между истината и лъжата, между страха и свободата, между демокрацията и диктатурата. Задачата е много по-голяма от избора на двама души и зависи от всеки в тази зала. Всеки от вас тук е Гюров и Кандев! Гответе се! Говорете! Борете се! Достойнството не се дава даром", заяви Кандев.

Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

Позиции изразиха и членове на Инициативния комитет. Евродепутатът Никола Минчев посочи: "Нужен ни е президент с ясна и категорична позиция. Президент с гръбнак. България има нужда от президент, с когото заедно гледаме напред. А не президент, зад когото надничат сенки от миналото. Президент, който не е пресслужба на изпълнителната власт. Имаме нужда от вицепрезидент, който има опит със залавянето на наркотрафиканти, а не с тяхното помилване. Избирам България с гордо вдигнатка глава. България за нашите деца."

Представителят на младите медици Василена Киара заяви: "Всеки, който се срещна с Андрей Гюров и Георги Кандев, се убеди, че тези хора са бъдеще, което си струва да изберем за нас и нашите деца. Те вярват в младите хора на България не като абстракция, а като част от техния отбор. Вие днес градите бъдещето ни!"

Съпругата на кандидата за държавен глава Станислава Гюрова коментира темата за мира: "Няма българин, който да не е за мир. Но, неуважаеми политици, обръщам се към някои от вас - не окупирайте този израз като държава, която окупира чужда държава."

Съпредседателят на Инициативния комитет Александрина Пендачанска отбеляза: "Чувствам се изпълнена с енергия и огромен оптимизъм в края на тази кампания. Защо ги подкрепих? Защото останах убедена, че България принадлежи към съюзите на Запада - сред най-богатите, най-сигурните и най-проспериращите държави. Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат хора, които няма да се кланят пред чужди агенти."

Другият съпредседател на комитета Константин Вълков обобщи: "50 дни кампания. Двама души обиколиха цялата страна и говориха открито с хората. Не отговаряха на лъжата с лъжа. А ние трябва да убедим близки, приятели, колеги и разколебани, че този път ще победят стойностните кандидати на тези избори."

В края на събитието Андрей Гюров благодари на щаба, доброволците и гражданите:

"Благодаря ви, че не стоите отстрани. Не обещавам България без трудности. Искам България, в която човек не е оставен сам срещу тях. България на знанието, на културата, на градежа. В която децата ни могат да избират къде да живеят - и имат всички основания да изберат тук. "Съединението прави силата" трябва да бъде повече от надпис. Трябва да бъде начинът, по който работим заедно. С президент, който не е на някои. С президент на всички. За България, с която се гордеем. И която с гордост ще оставим след себе си."

Платена публикация на ИК Гюров-Кандев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.