"Винаги е добър знак, когато българските граждани излязат и поемат съдбата си в собствените си ръце - излизат и гласуват. Аз днес гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Чудят се дали децата им имат бъдеще в България. Ние не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, на бедността на миналото, в които искат някои хора да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото", заяви той, цитиран от БНТ.
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Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
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