Общинският съвет избра Петя Иванова, която до този момент беше заместник на подалия оставка Николай Рашков

1830 Снимка: БТА

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Горна Оряховица за първи път в историята си ще има жена за кмет. Това стана факт, след като Общинският съвет избра Петя Иванова начело на общината до края на мандат 2023-2027 г. За избора гласуваха 23 общински съветници, а трима се въздържаха.

Тя е член на екипа на подалия оставка кмет Николай Рашков, като му беше заместник с ресор "Хуманитарни дейности и спорт".

Предложението за избора ѝ беше внесено допълнително в дневния ред от председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов. В подкрепа на кандидатурата се изказаха заместник-кметът на Горна Оряховица инж. Анелия Христова и някои от общинските съветници, предаде БТА.

След полагането на клетвата като кмет, Иванова заяви, че изборът е отговорност към институцията и към гражданите. Тя го приема не като лична привилегия, а като неотложен ангажимент към общината и нейните жители. "Горна Оряховица не може и не трябва да спре", подчерта тя и допълни, че ще работи в същия темп, зададен от Рашков. Като своя кауза новата кметица постави просперитета на общината и добави, че местната власт е разумна, отговорна и зряла.

Бившият кмет на Горна Оряховица Николай Рашков призна пред общинските съветници, че е щастлив от направения избор. Той благодари на екипа си и пожела успех на Иванова.

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До избора на нов кмет се стигна след предсрочното прекратяване на пълномощията на Рашков. На 22 октомври Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица прие решение за прекратяване на правомощията му въз основа на подадена оставка.

Решението на ОИК беше докладвано за сведение на Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседание на 22 октомври. В протокола е отразено, че не се налага да бъде изпращано предложение до президента за насрочване на нови избори, тъй като до редовните местни избори през есента на 2027 г. остава по-малко от година.

В мотивите към предложението за избор на Петя Иванова председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов посочи нейната професионална подготовка, дългогодишен управленски опит и непосредствено познаване на работата на общинската администрация.

Предвиденото предварително изпълнение на решението е мотивирано с необходимостта да се осигурят непрекъснатост и законосъобразност на местното управление, своевременно изпълнение на задълженията на общината и защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

Професионалният път на Петя Иванова е свързан с Горна Оряховица. Близо три десетилетия тя работи в Средно училище "Георги Измирлиев" като учител и заместник-директор по учебната дейност. Там придобива опит в управлението на екипи, организацията на учебния процес, финансовото планиране и работата с делегирани бюджети. Участва в разработването и изпълнението на национални и европейски образователни проекти, включително като координатор по програма "Коменски".

Тя е магистър по "Педагогика и логопедия" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където завършва през 1994 г. През 2009 г. придобива трета професионално-квалификационна степен с насоченост "Личностно ориентирано образование". Професионалната си подготовка надгражда с повече от 40 квалификационни курса в областта на управлението на качеството, управленските компетенции, работата в екип, дигиталните технологии и приобщаващото образование. През 2017 г. е удостоена с награда на Община Горна Оряховица за принос в образователната система.

Във връзка с прекратяването на мандата на Рашков имаше продължителен съдебен и институционален казус, свързан с установен впоследствие от закритата Комисия за противодействие на корупцията конфликт на интереси. След първоначален отказ на ОИК да прекрати пълномощията му случаят премина в съдебна фаза, като се проведоха и граждански протести в негова подкрепа.

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