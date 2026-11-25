Лидерът на ГЕРБ потвърждава обещанието си пред кмета, партията ще реши какво да прави с членовете на ОИК-Варна престъпили решението на Изпълнителната комисия

4364 Снимка: Колаж от снимки на БТА

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поел ангажимент "да брани" кмета на Варна Благомир Коцев, но според самия Коцев двамата са се чули само веднъж - преди решението на ОИК-Варна за отстраняването на градоначалника.

Това става ясно от медийни изяви в последните дни на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов, Коцев и Борисов. До тях се стигна, след като "политически многоцветно" мнозинство в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати пълномощията на кмета по тъмна доба на 23 ноември. Сред гласувалите "за" 20 членове на ОИК бяха и представителите на ГЕРБ, с което те нарушиха партийната воля, изразена с изрично решение на Изпълнителната комисия. И точно този факт вкара политиците в София в обяснителен режим.

В гостуване в YouTube канала "Дневен ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова във вторник вечерта Горанов говори по темата.

"Коцев казва, че натискът, който е бил от Даниел Славов, може да бъде потвърден и от лидери на политически партии в София. Дали Бойко Борисов може да потвърди такъв натиск", питат журналистите. А Горанов отговаря: "Трябва да питате него. Аз съм сигурен, че той поддържаше комуникация с Коцев и беше поел ангажимент - разбира се, ние да си имаме политически действия и да си развиваме нашите тези в управлението на Варна - но беше поел ангажимент пред него, доколкото ми е известно, да го брани от това, което се случи. Очевидно не успяхме."

Сюжетната линия бранил ли е Борисов Коцев продължава да се развива днес в сутрешния блок на Нова телевизия, където вече гостува самият варненски кмет. И водещата му припомня думите на Владислав Горанов, казани пред "Дневен ред" и пита вярно ли е това и дали е имал комуникация с Бойко Борисов.

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Благомир Коцев отговаря: "Той сам поиска разговор с мен, за да ми каже, че не стои зад тази атака, че няма да позволи на неговите представители в Общинската избирателна комисия да гласуват (за отстраняването - б.р.) и ще им каже да гласуват в обратна посока. Така че той стои зад мен и няма да позволи това да се случи. Случва се точно обратното."

На уточняващите въпроси от студиото Коцев потвърждава, че Борисов му се е обадил през седмицата преди решението на ОИК-Варна.

Последва коментар от Бойко Борисов, който говори пред медии в парламента.

Лидерът на ГЕРБ потвърждава, че е разговарял с Благомир Коцев и че го е уверил в подкрепата на партията. А запитан защо все пак се е стигнало до решението за отстраняване на кмета на Варна, отговаря: "Нямам нормален коментар. И понеже направих всичко възможно - веднъж, два пъти, даже и депутатите от Варна затова ги изкарах с мене - изрично има решение на Изпълнителната комисия, тя ги предупреди, в деня на комисията ги предупредих, лично се обадих и на Портних, и на Стоян, и на всички във Варна, че ако направят такова нещо, въпреки че юридически обосновават своето решение, ще има тежки последици не само за тях, и за нас като партия. Дори на Коцев се обадих да го уверя в това."

"Коцев ми е политически опонент, само че това е изборът на варненци. Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили. И тук говоря за всички партии", добавя лидерът на ГЕРБ.

"Петък, събота ще обявя какви решения сме взели, затова пак казвам - не че ги водя за свидетели, самият Коцев знае за решението, но нека да знаят, да кажат колко категорично партията забрани това да се прави", казва още веднъж Бойко Борисов, говорейки какви решения ще вземе партията по поведението на своите членове във варненската ОИК.

И в тази връзка прави законодателно предложение. "Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи, да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили", изтъква Борисов.

Борисов обаче обяснява поведението на представителите на ГЕРБ и коментира бизнес интересите във Варна, като казва, че тези, които са избрали Коцев, атакувайки предишния кмет на града от Варна Иван Портних, сега са успели да го свалят.

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