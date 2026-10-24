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Гласуването в чужбина на изборите за президент и вицепрезидент на Република България започна тази вечер, 24 октомври, в 21:00 часа българско време и ще приключи сутринта на 26 октомври, съобщиха от МВнР.

Президентски избори 2026

Първи ще могат да упражнят правото си на глас българите в Окланд, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 21:00 часа българско време тази вечер. Последни правото си на глас ще упражнят сънародниците ни в секциите на територията на американските щати Калифорния и Невада. Там изборният ден ще приключи в 5:00 часа българско време в понеделник, 26 октомври.

Зад граница са разкрити общо 613 избирателни секции в 60 държави. Най-много са секциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - 82, Турция - 78, Федерална република Германия - 70, Испания - 67 и САЩ - 44. Следват Италия - 29, Гърция и Нидерландия - по 24, Франция - 18, Австрия - 17, Белгия - 16, Канада - 15, Молдова и Швейцария - по 11.

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт.

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Информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана на сайта на МВнР в раздел "Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.".

В списъците за гласуване извън страната са 38 227 български граждани. Избирателите, включени в предварителните списъци, не попълват декларация пред членовете на секционната избирателна комисия в изборния ден. Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да гласуват в избрана от тях секция в чужбина. В този случай те трябва да подадат пред СИК декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.

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Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден, за да се гарантира възможността на българските граждани да упражнят правото си на глас, посочиха още от МВнР.

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