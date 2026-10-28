1985 Снимка: БТА

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От ГЕРБ обвиниха управляващите в отсъствие на позиция и в мекушавост пред Русия, понеже не назовават името на агресора. Това заявиха от името на партията бившият външен министър Георг Георгиев и депутатът от комисията по отбрана Христо Гаджев, като изтъкнаха, че това е вече петият ударен от дронове търговски кораб край нашия бряг и декларираха увереност, че дроновете са били руски.

"Нашата мекушавост, отсъствие на позиция, на активни мерки за случващото се в Черно море няма да ни спестят опасността и заплахите срещу България и региона, в който Русия води своята агресивна война. Пети вече кораб беше ударен в икономическата ни зона само на няколко км от територията", заяви Георг Георгиев пред медиите в парламента.

Той разкритикува правителството, че е имало възможност повече от месец насам да осъди агресията, да назове причините за нея, но вместо да каже това, българският военен министър Димитър Стоянов съобщил новината за ударения от три дрона контейнеровоз край нос Калиакра след срещата с румънския и турския си колега в резиденция "Бояна" някак между другото и на финала на изявлението си.

"Все едно ни съобщи новогодишната програма на Военния тв канал. Така прозвуча. Тук виждаме съвсем ясното - правителството замита проблема под килима, иска да свикнем с нето, да спрем да задаваме въпроси, това да стане наше всекидневие и каквото и безобразие да извърши агресивната страна, ние да не я назоваваме, да не я тревожим, не дай си боже, да не я обидим", възмути се Георг Георгиев.

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Той направи паралел с изказванията на другите двама военни министри, като посочи, че румънският много ясно е казал, че "това е руската заплаха вследстиве на агресивната война срещу Украйна" и че случващото се в Черно море е следствие от агресията на Русия. Министърът на отбраната на Турция казал, че на неговата страна е поверена охраната на морския домейн, докато от нашия министър Стоянов не сме чули нищо, критикува Георгиев.

Депутатът от ГЕРБ констатира, че ударът по търговския кораб "идва само ден след като правителството каза много злорадо вчера, че случващото се в нашите води е защото Румъния обвинява Русия. Ние, понеже сме единствената страна, която се примолила на руския посланик, при нас инциденти няма".

"Докога България ще пълзи по тревата, докога главата й ще е под вода? И се сервира удобна истина, която няма нищо общо с реалността", попита Георгиев. Той обвини правителството на ПБ "в мекотелно поведение". И прогнозира, че заради това страната е изложена на заплахи, а дързостта на агресора ще става по-голяма.

Страхът на правителството да назове проблема с истинското му име ни докара дотук. Черно море вече е обявено за най-опасното море в целия свят, по-опасно дори от Ормузкия проток и това се отразява на цените и застраховките, заключи и съпартиецът му Христо Гаджев.

Мораториумът в Черно море не работи, отбеляза той, като посочи, че очевидно кафето, което е пила руската посланичка в МС при Румен Радев преди дни не е било достатъчно вкусно, като визира срещата след предишните удари с дронове по други два търговски кораба.

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