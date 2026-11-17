Това е една сметка, финансираща харчовете и губеща време за политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие, заяви Владислав Горанов

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ГЕРБ няма да подкрепи Бюджет 2027 г., обявиха на брифинг преди първото обсъждане в парламента финансистите на партията.

Бившият финансов министър Владислав Горанов нарече проекта на кабинета "Радев" "самоцелна, безсмислена числова комбинация". Пропускаме време за политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие, коментира той.

Бюджетът не постига никаква цел, това е една сметка, която финансира харчовете, смята Горанов. По думите му лечението и на инфлацията, и на дефицита "в никакъв случай не минава през този лесен бюджет, който са предложили".

Това е бюджет, който носи много по-висока инфлация, увеличаване на данъците, обедняване на българските граждани и нови заеми, добави друг бивш министър на финансите - Теменужка Петкова.

Няма как да подкрепим такъв бюджет, категорична беше тя.

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