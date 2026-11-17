Бившият финансов министър Владислав Горанов нарече проекта на кабинета "Радев" "самоцелна, безсмислена числова комбинация". Пропускаме време за политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие, коментира той.
Бюджетът не постига никаква цел, това е една сметка, която финансира харчовете, смята Горанов. По думите му лечението и на инфлацията, и на дефицита "в никакъв случай не минава през този лесен бюджет, който са предложили".
Това е бюджет, който носи много по-висока инфлация, увеличаване на данъците, обедняване на българските граждани и нови заеми, добави друг бивш министър на финансите - Теменужка Петкова.
Няма как да подкрепим такъв бюджет, категорична беше тя.