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С поведението си при подписването на декларацията от Дъблин премиерът Радев не говори на българите, а на господарите си в Кремъл, заявиха от ГЕРБ в изявление пред медиите в парламента.

Парламентът

"Относно посещението на Радев в Дъблин и Дъблинската декларация - за пореден път не стана ясно какво е подписал премиерът, какво не е подписал и с какви резерви. Отново имаме външна политика на Шрьодингер - хем ни има, хем ни няма. Очевидно с подобни обяснения премиерът Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл", заяви депутатът Даниел Митов, който е зам.-председател на партия ГЕРБ и бивш министър на външните работи.

"Да се позоваваш на резултати от Абу Даби, това означава да подкрепяш руската позиция, която се опитва да установи контрол върху суверенна украинска територия. Това е поредният проблем в българската външна политика, която е неясна и изолира България в международните отношения", добави депутатът от ГЕРБ-СДС.

Митов критикува "Прогресивна България" и по друга тема, като припомни, че по-рано сутринта заместник-председателят на парламента от "Прогресивна България" Иван Ангелов отново си е позволил да заяви, че опозицията е с отпаднала необходимост. "Да му припомня - България е имала парламент без опозиция. Това беше преди 1989 г. Припомняме, че опозицията се избира от българските граждани. Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета "Радев" опозицията е неудобна и не им трябва. Но трябва да се научат, че демокрацията се гради, както на действията на управляващите, така и на работата на опозицията, която е не по-малко важна."

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От парламентарната група на ГЕРБ-СДС обявиха и, че ще предложат промени в приетия на първо гласуване законопроект за държавния бюджет, с които ще поискат компенсации за разходите за електроенергия на детски ясли и градини, училища, ученически и студентски общежития и молитвени домове.

Решението е взето след среща с представители на студентските съвети, обясни Йорданка Фандъкова. "То е насочено към преодоляване на една сериозна несправедливост. Изброените в предложението субекти са небитови клиенти на електроенергия, за които цените се повишават драматично. Така студентите, живеещи на общежитие, плащат значително повече за ток от тези, които живеят в домовете си или на квартири", каза тя.

"Правителството на Радев е пропуснало да предвиди тези компенсации. В момента средната цена на електроенергията в България надхвърля 232 евро на мегаватчас, докато цената на регулирания пазар за битовите потребители е 74 евро. Не забравяме децата, студентите и молитвените храмове. Затова предлагаме те да бъдат приравнени с битовите клиенти по отношение на цените на електроенергията", добави Йорданка Фандъкова.

 

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