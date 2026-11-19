"Велики географски открития от страна на правителството" нарече депутатът Христо Гаджев изявлението на премиера, че много политици разсъждават като плоскоземци за радарите и дроновете в Черно море

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От ГЕРБ отговориха на отправените по-рано днес нападки от премиера Румен Радев, че много политици, които разсъждават като плоскоземци за възможността на българските радари да засичат дронове в Черно море.

"За тях Земята не е кръгла и за тях ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Еми, няма как да стане. Няма такъв произведен радар", коментира премиерът в изказване на конференция на по темата.

Хубаво е, че правителството има поне категорична позиция за формата на Земята, сега очакваме от премиера Радев да има категорична позиция и за това чии са дроновете, които удрят кораби в Черно море, коментира Даниел Митов на брифинг в парламента. От министъра на отбраната Димитър Стоянов разбрахме, че няма значение чии са, защото представляват опасност. От неговите разсъждения се разбира, че каквито дронове има, такива са ни ударили, заяви Митов. От премиера Радев очакваме не да променя формата на Земята, а да организира отбраната на България, не да слушаме само какво не можело, заяви депутатът, който е бивш външен и вътрешен министър.

Чухме, че премиерът Румен Радев много иска да сваля дроновете в Черно море, но няма желание, коментира депутатът Христо Гаджев. Ако имаше такова, щеше да види какво правят румънците, те разполагат с горе-долу същите възможности като България и използват усиленото присъствие на НАТО - със самолети, радио и сателитно разузнаване и други. Те свалят и унищожават дронове. Не е въпрос на способности, а на желание, посочи Гаджев.

Бяхме свидетели на велики географски открития от страна на правителството. Докато премиерът осъзна, че Земята е кръгла, външният министър още се чуди защо Европа не присъства на среща на Тихия океан. Надяваме се утре да не ни запознаят с откритието, че водата е мокра, каза още Гаджев.

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Според него, ако правителството иска да е само администратор и регистратор на потънали кораби, може да продължава, както досега, но ако иска да спаси търговията в Черно море, може да започне да работи. В картата за морския трафик през 2025 г. и 2026 г. картината е катастрофална за трафика на кораби в българската зона за сигурност, добави Гаджев.

Той зададе "въпрос за 100 евро" на премиера - дали знае какво е системата "Екран М", като предложи четири отговора - А: Система за осведоменост на военноморските сили, която да дава пълна картина в Черно море, в акваторията на страната и търговската зона; Б: Телевизор; В: Монитор на компютър или Д: Екран.

"Екран-М" е модернизирана брегова система за радиолокационно наблюдение на Военноморските сили на България, предназначена за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница в Черно море. Предназначена е за следене на морската обстановка, контрол на корабоплаването и охрана на българските териториални води и акватория. Изградена е с помощта на САЩ и е официално открита през 2011 г., като е модернизирана миналата година.

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