Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Правителството представи бюджет на инерцията, заявиха депутати от ГЕРБ-СДС, коментирайки проекта, презентиран по-рано днес от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев в аулата на УНСС.

Бюджет 2027

Пред медиите в парламента застанаха трима бивши министри - Красимир Вълчев, Теменужка Петкова и Жечо Станков, които остро разкритикуваха проектобюджета на кабинета "Радев", но за разлика от "Възраждане" не казаха дали ще го подкрепят или не в пленарната зала. Напротив, възразявайки срещу представянето на държавната план-сметка в УНСС, бившият финансов министър Теменужка Петкова се обърна към управляващите - "да заповядат в парламента, ще помогнем с каквото можем".

Депутатът Красимир Вълчев, бивш министър на образованието, изтъкна, че проектобюджетът все още не е качен на страницата в интернет на Министерството на финансите.

"В бюджета не виждаме нищо - това е бюджет на инерцията. Нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е социален, нито е ляв, нито е десен", критикува Вълчев. Според него управляващите ще продължат да се оправдават с наследството, което са заварили от предшествениците си.

Вълчев, който е бивш министър на образованието, изтъкна, че "в УНСС се ходи преди да направиш бюджет, а не, след като си го направил". Според него "цялото мероприятие повече е приличало на партийно събрание".

Цончо Ганев: Няма да подкрепим бюджета - следват Брюксел, а народът обеднява
Виж още Цончо Ганев: Няма да подкрепим бюджета - следват Брюксел, а народът обеднява

"Цялата парламентарна група на "Прогресивна България" беше събрана там да ръкопляска, вероятно знае, че в Закона на висшето образование има забрана за осъществяване на политическа дейност на територията на висшите училища. Управляващите нарушиха и Закона за висшето образование, всяка критика към опозицията, към обладаните медии и т.н. прави партийно-политическа една такава сбирка", каза Красимир Вълчев.

Според него "правителството харесва инфлацията, защото продължава да я помпа с бюджетите, които предлага". Вълчев изтъкна, че така - чрез инфлацията най-лесно се генерират приходи в бюджета, без да е необходимо властта да прави нещо.

Румен Радев: Kамионът с отказали спирачки лети към пропастта, а ние трябва да го спрем
Виж още Румен Радев: Kамионът с отказали спирачки лети към пропастта, а ние трябва да го спрем

Теменужка Петкова също отбеляза, че кабинетът продължава с мантрата за лошото наследство и също критикува властта за представянето на бюджета в УНСС, а не в Министерския съвет и в парламента. А по повод думите на Радев по адрес на опозицията, че е направила "кризисен пиар по учебник" каза: "Тогава, когато започнат опозицията и медиите да бъдат причина за твоите неуспехи, ситуацията в страната наистина е много притеснителна и когато представиш бюджета извън сградата на парламента, това означава, че ти не държиш на тази институция и тя се превръща в един гумен печат на управляващите."

Това, което ни предстои - е отново висока инфлация и нов дълг, посочи тя. И обърна внимание на критиката от Европейската комисия към бюджета за 2027 г.

Проследихте на живо: Правителството представи Бюджет 2027
Виж още Проследихте на живо: Правителството представи Бюджет 2027

"Този бюджет нито е разумен, нито ще реши някой от проблемите на българското общество. Напротив, това, което ни предстои, е отново висока инфлация - чухме за 4%, не сме видели параметрите на бюджета, тъй като той все още не е публикуван. Нов дълг - от 8 милиарда и 600 милиона евро. Увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък свръхпечалба, увеличаване на данъка, който е свързан с облагането на ваучерите. Така че това, което ни чака, никак не е оптимистично", каза Петкова.

Петкова припомни как преди година Радев се е извинил на българския бизнес за проекта на бюджет за 2026 година, внесен от кабинета "Желязков". "Той се извини тогава, а аз искам да го попитам - ще се извини ли и сега за това, което внесе като бюджетни параметри за 2027 година със същите аргументи, с които тогава се извини на бизнеса, без да има никакво касателство към този процес? И вторият ми въпрос към тях е свързан с това: ще гарантират ли с тези бюджетни параметри това, че в България няма да бъдат променени и увеличени данъците в следващите години? Благодаря", продължи Теменужка Петкова.

"Бюджет на вразумяването": 3,5% дефицит, под 40% разходи от БВП и 8,6 млрд. евро нов дълг
Виж още "Бюджет на вразумяването": 3,5% дефицит, под 40% разходи от БВП и 8,6 млрд. евро нов дълг

Жечо Станков прогнозира високата цена на електроенергията "да намери отражение веднага на рафтовете". И обърна внимание, че управляващите не са приели техните предложения са компенсации за бизнеса. Според него инфлацията ще бъде основният инструмент за пълнене на хазната, но в същото време тя ще бърка дълбоко в джоба на всеки българин.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8728
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18327
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33292
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28244
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3048
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18174
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
905
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5051