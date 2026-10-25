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Големият опонент на Йотова е Румен Радев, написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, едно от основните остриета на партията на Бойко Борисов.

Президентски избори 2026

Публикацията му обаче е само от едно изречение, депутатът не я аргументира.

Лаконичен бе и друг представител на ГЕРБ, бившият депутат Делян Добрев. "Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!", написа също във Фейсбук той.

Партия ГЕРБ не участва в президентските избори, но видни представители на партията с охота ги коментират.

"Днешният изборен ден не е просто статистика - той е оценка за сегашното управление", изрази мнението си във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Огромното мнозинство от българските граждани избра най-тежкото наказание - пълно мълчание и отказ от участие в този избор, подчерта тя. И за разлика от съпартийците си е по-аргументирана.

"Големият въпрос, който възниква днес е: Къде отидоха избирателите на Румен Радев? Отговорът е пределно ясно. Хората, които инвестираха доверие в очакване на стабилност и държавническо поведение, бяха излъгани", смята Петкова.

"Символичната разлика между Йотова и Гюров - противно на прогнозите и очакванията за служебна победа - е директен червен картон за некомпетентното и самодоволно управление на "Прогресивна България". Тези, които дойдоха с претенцията за промяна, доказаха, че могат да произвеждат единствено разочарование.

Гражданите свалиха доверието си бързо и категорично. А в политиката има едно златно правило: когато изгубиш доверието на хората, изходът е само един.

Балотажът остава напълно непредвидим, но голямата загуба вече е факт - и тя е за тези, които помислиха, че властта им е дадена по право", написа още Теменужка Петкова.

Партия ГЕРБ взе трудно решението да не участва в изборите. В края на август партията проведе национално съвещание, на което се откроиха две линии - да издигне знаково лице от своите редици за кандидат-президент или да не участва във вота, за да не се разделят гласовете на десните гласоподаватели. На 8 септември стана ясно, че ГЕРБ няма да издигне претендент за "Дондуков" 2. По време на кампанията, а и в самия ден на вота Борисов каза, че "непоискана подкрепа не се дава".

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