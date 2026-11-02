От ДБ увериха, че няма никакви преговори до момента за подкрепа на конкретни личности

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Комисията по правни въпроси в Народното събрание започна изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота, а депутати юристи направиха заявки за позициите на партиите по формиране на необходимото мнозинство от 160 гласа за избор на всеки един от съдебните кадровици.

От ГЕРБ, които не издигнаха номинации, обявиха, че може да гласуват за кандидати и на управляващите, и на опозицията, от "Възраждане" казаха, че ще преговарят за тяхната единствена кандидатура, а от "Демократична България" увериха, че още няма преговори за конкретни имена.

"Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на ВСС", каза Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, цитирана от БТА.

Тя обясни, че след като изслушат всички кандидати, парламентарната група ще се събере и ще обсъди какво поведение да има в пленарна зала.

"Изборите за президент и вицепрезидент вече са зад гърба ни, нека да оставим анализите на политолозите. Предстоят нови политически сюжети, Народното събрание загуби две седмици парламентарна дейност и ние сега трябва да наваксваме", призова Назарян.

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В президентската кампания тонът се обостри, но сме поели ангажименти за избор на ВСС, каза Надежда Йорданова от ДБ.

На този етап участваме конструктивно в процеса, добави тя и увери, че няма никакви преговори до момента за подкрепа на конкретни личности. По думите ѝ търсенето на подкрепа и намирането на общо сечение ще бъде възможно след края на изслушванията. Заедно с "Продължаваме промяната" обсъждаме направените номинации, в постоянна координация сме с тях, обясни тя в отговор на журналистически въпрос.

Водим разговори с всички, без ГЕРБ и ДПС, с тях няма да избираме ВСС, заяви зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров.

"Групата ни е внесла предложението на Цвета Рангелова с цел тя да бъде избрана. Ще търсим подкрепа с оглед мнозинството от 160 гласа за избор на член на ВСС и ще защитаваме тази кандидатура", каза той.

Дали това ще се случи, ще разберем през втората половина на ноември, дотогава разговорът е отворен, добави Петров.

По повод резултатите от президентските избори Петров отбеляза, че "Възраждане" е незаобиколим фактор в политиката и всеки, който не се съобразява с това, претърпява загуби.

Според предварително утвърдения график 20-те кандидати ще бъдат изслушани от депутатите от днес до петък.

Допуснатите до изслушване номинации за Съдийската колегия са Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова и Цветко Лазаров.

За Прокурорската колегия са допуснати до изслушване кандидатите Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Стефан Милев.

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