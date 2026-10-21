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Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отрече да е заявявал, че са открити останки от дронове след атаките срещу кораби в Черно море. В предаването "Денят започва" по БНТ той уточни, че е съобщил единствено за намерени отломки, чийто произход тепърва трябва да бъде установен чрез технически експертизи.

По думите му предишните му изявления са били интерпретирани неправилно, тъй като нито Министерството на транспорта, нито самият той имат правомощията да определят дали откритите части са от безпилотни летателни апарати, или от корпуса на пострадалия плавателен съд.

"Аз никога не съм говорил за останки от дронове, а за останки. Те биха могли да бъдат от всякакво естество, включително части от корпуса на кораба вследствие на ударите", подчерта Пеев.

Министърът обясни, че ведомството му е отговаряло за организирането и провеждането на операцията по извеждането на повредения кораб и транспортирането му до пристанище Бургас. В момента Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция "Морска администрация" продължават да полагат грижи за техническото състояние и съхранението на плавателния съд.

Пеев посочи, че получава ежечасни доклади от служителите, ангажирани с операцията, и настоя, че предоставената от него информация е била коректна.

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Военният министър Димитър Стоянов също вчера отрече за открити останки от дронове. "Нямам идея какви останки са открити от кораба Chelsea-3 и дали министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е говорил за останки от дронове, или за такива от взрива", каза министърът.

Според транспортния министър категорични заключения за характера на атаката и евентуалния извършител могат да бъдат направени единствено след приключване на необходимите анализи и разследвания.

"Ако резултатите са достатъчни, за да се направят съответните изводи, тогава с голяма достоверност или категорично ще можем да установим какво се е случило и кой го е направил", заяви транспортният министър.

България е поискала техническа помощ от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за обследване на потъналите кораби "Alfa Watan" и "Dignity". По думите на Пеев разговорите са в напреднал етап, като за поне един от двата плавателни съда вече е потвърдено предоставянето на експертна подкрепа.

Очаква се международните специалисти да използват подводни дронове, чрез които да бъде извършен оглед на останките и да се събере допълнителна информация за състоянието на корабите.

Министърът уточни, че обследването на "Алфа Уатан" ще бъде особено сложно заради голямата дълбочина, на която се намира плавателният съд - над 2000 метра. "Дигнити" е потънал на приблизително 80 метра дълбочина, значително по-близо до българското крайбрежие, което създава по-благоприятни условия за техническо проучване.

Въпреки усложнената обстановка в Черно море към момента не се отчита срив в търговското корабоплаване, заяви още министърът. Той уточни, че информацията, представена от премиера Румен Радев относно състоянието на морския транспорт след атаките с дронове, е изготвена именно от Министерството на транспорта и съобщенията. Пеев призна, че самият той е останал приятно изненадан от статистическите данни, като същевременно подчерта, че притесненията сред корабособствениците и транспортните компании са напълно разбираеми.

"Да, нормално е да има напрежение. Нормално е търговските кораби и компаниите да се притесняват от ситуацията, която е в Черно море, но ние правим всичко възможно да защитим нашите териториални води. Териториалните води са 12-милната зона. От опита, който имам, 30-годишен, във въздушното пространство, мога смело уверено да кажа, че там са осигурени всички безопасни условия за корабоплаване. Тоест, ние ще наблюдаваме ситуацията. От Министерство на отбраната са се погрижили и с партньорските организации да осигурят защита и тя постоянно се развива в различни технически аспекти. Така, че аз имам увереност, че ние сме направили всичко възможно за да се осигурим безопасността в нашето териториално море", каза транспортният министър.

Той обаче уточни, че все още няма достатъчно данни за бъдещите заявки за търговски плавания, което не позволява да се направи окончателна оценка за дългосрочното отражение на напрежението върху морския транспорт. Предстоят разговори с представители на корабоплавателните компании, по време на които държавата ще представи предприетите мерки за сигурност и защита на морската инфраструктура.

"Нека да бъдем ясни. Ние сме във война. Войната е до нас. И ние правим всичко възможно, като държава, и ние работим много тясно с Румъния и Турция. Ние като държава, на първо място трябва да защитим нашите пристанища и нашето териториално море. Ние правим това. А колективната защита, тя не може да бъде извършена от нито една отделна държава. Тя трябва да бъде извършена заедно с нашите партньорски организации. Те вече оказаха тази подкрепа. Знаете, че имаме подкрепата на НАТО, все повече технически системи, самолети, идват във България, така че да осигурят сигурността в Черно море", каза Пеев.

Транспортният министър коментира и предстоящите разговори със зърнопроизводителите. В петък е планирана среща с участието на транспортния министър, премиера Румен Радев и министъра на земеделието Абровски, на която ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с транспорта на селскостопанска продукция.

По думите на Пеев "Български държавни железници" вече са представили предложения, които предоставят различни възможности за превоз на зърно.

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