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Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев отбеляза първия учебен ден - 15 септември, като публикува в социалните мрежи архивна черно-бяла снимка от своя първи учебен ден редом до майка си.

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В емоционален пост във "Фейсбук" той отправи поздрав към всички ученици и учители, подчертавайки, че знанието е най-сигурният капитал за цял живот.

Кандидатът за "Дондуков" 2 сподели, че отношението му към празника е дълбоко свързано с неговото семейство, тъй като майка му е била дългогодишен преподавател по химия и биология.

"От дете приемам 15 септември като един от най-важните празници в годината. В началото заради майка ми, която е дългогодишен учител по химия и биология. По-късно, защото осъзнах, че в живота могат да ти вземат всичко, но не и образованието", пише Кандев.

Връщайки се към личния си спомен от прекрачването на училищния праг за първи път, той отбелязва:

"На тази странна черно-бяла снимка, която намерих в албума, си спомних за първия учебен ден. Не бях много сигурен къде отивам, но вярвах на майка ми. Освен знания, спечелих много приятели, с които сме такива и до ден днешен. Стотици деца са минали през нейната класна стая. Тя цял живот даваше знание и чак когато пораснах, разбрах колко важно нещо е правила."

Георги Кандев завършва посланието си с призив за национално признание и засилена обществена подкрепа към българските преподаватели.

"Иска ми се днес, на първия учебен ден, да гледаме само с оптимизъм. Да празнуваме знанието и да поздравим учителите, които са избрали професия-кауза, без която сме загубени като народ. Честит 15 септември на децата, но най-вече на учителите, които повече от всякога имат нужда от нашата подкрепа!", заявява той.

Малко по-късно снимки от детството си публикува и кандидатът за президент Андрей Гюров.

"Честит първи учебен ден и от вече много бившия първокласник-детски-главнокомандващ", написа Гюров.

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