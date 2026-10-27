Кандидатът за вицепрезидент говори за публичната покана за дебат от Кирил Вълчев, несигурността и личната си инициатива срещу насилието сред деца

572 Снимка: ИК Гюров-Кандев

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- Г-н Кандев, Кирил Вълчев ви призова "да бъдете мъж" и да излезете на дебат. Ще приемете ли?

- Първо, ако той държи да говорим за мъжество, нека напусне работата си в БТА. Аз напуснах своята, не излязох в неплатен отпуск. Влязох в тази битка, без да си оставям спасителен вариант за връщане на държавна служба. Така разбирам отговорността. Иначе дебат не ме плаши. Искам само разговорът да е между равностойни кандидати, които са свалили картите на масата. Има и един по-важен въпрос: защо толкова дълго не видяхме президентски дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров? Хората имат право да чуят тези, които искат да бъдат държавен глава.

- След първия тур започнаха сметките кои партии ще подкрепят едната или другата двойка. Водите ли разговори с ГЕРБ и ДПС?

- Сондажи няма, не е имало и няма да има. Президентските избори не са партийни избори. Президентът и вицепрезидентът трябва да представляват всички българи. През срещите си видях колко уморени са хората от разделението. Те не питат кой с кого ще се договори. Питат дали ще могат да живеят спокойно, дали ще имат работа, дали децата им ще останат в България.

- Какво ви казаха хората, което най-силно ви остана в съзнанието?

- Страхът. Говорих с хора край морето, които се притесняват от нападенията срещу кораби в Черно море - не само за сигурността си, но и за поминъка си. Един мъж в София ми каза, че скоро ще го е страх да излиза вечер. А родители от различни градове говореха за насилие, наркотици и агресия сред децата. Това не са абстрактни политически теми. Това е ежедневието им. Когато човек не е спокоен за дома и семейството си, всички големи обещания звучат кухо.

- Бяхте дълги години в МВР. Възможно ли е полицията сама да реши проблема с детската агресия?

- Не. Полицията често идва, когато вече е станало най-лошото. А превенцията започва много по-рано. Учителят забелязва промяна в поведението. Родителят усеща, че нещо се случва. Социалните служби и специалистите също могат да разпознаят риска. Но ако всеки действа сам, сигналите се губят. Работил съм по тези въпроси, обучаван съм и в Академията на ФБР. Научих едно: най-добре свършената работа е престъплението, което си успял да предотвратиш.

- Затова ли създадохте инициативата "РАМО"?

- Да. Зад четирите букви стоят "Разпознаване", "Адекватна намеса", "Механизми за подкрепа" и "Отговорност". Искам родителят да знае към кого да се обърне, учителят да има подкрепа, детето да бъде чуто, а институциите да са длъжни да работят заедно. Това не е задача за един човек или за една служба. Вицепрезидентът може да събере тези усилия и да настоява никой да не прехвърля отговорността на друг. Не бива да чакаме трагедия, за да се сетим, че трябва да помогнем.

- В кампанията повдигнахте и въпроса за помилванията на осъдени за престъпления с наркотици. Какво очаквате от Кирил Вълчев?

- Искам да чуя дали би продължил практиката по тези спорни случаи на помилване и дали ще признае, че това е петно върху президентската институция. И дали ще поеме лична отговорност за решенията си, вместо да я прехвърля на комисии и съветници. Обществото има право да знае мотивите за такива решения. Когато става дума за тежки престъпления, отговорността не може да остане анонимна.

- Вашите опоненти говорят за мир и дипломация. Вие говорите за сигурност. Има ли противоречие?

- Няма човек, който да не иска мир. Но мирът не се постига само с речи. Атаките срещу търговски кораби в Черно море показаха колко близо до ежедневието ни могат да стигнат заплахите. България е част от Европейския съюз и НАТО. Това означава съюзници, общи ангажименти и необходимост от отговорни решения, а не от плашене на хората. Искам да говорим сериозно за сигурността, без да превръщаме страха в предизборен аргумент.

- По време на кампанията имаше и обвинения срещу вас лично. Как им отговаряте?

- Когато напуснах МВР, ме предупредиха, че ще има атаки. Не съм очаквал да ме посрещнат с цветя. По конкретен случай вече заведох дело и предпочитам фактите да се установят по законния ред. Не искам цялата кампания да мине в обяснения кой какъв слух е пуснал. Има много по-важни въпроси - за децата, сигурността и това дали държавата работи за хората.

Платена публикация на ИК Гюров-Кандев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!