Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

- Г-н Кандев, Кирил Вълчев ви призова "да бъдете мъж" и да излезете на дебат. Ще приемете ли?

- Първо, ако той държи да говорим за мъжество, нека напусне работата си в БТА. Аз напуснах своята, не излязох в неплатен отпуск. Влязох в тази битка, без да си оставям спасителен вариант за връщане на държавна служба. Така разбирам отговорността. Иначе дебат не ме плаши. Искам само разговорът да е между равностойни кандидати, които са свалили картите на масата. Има и един по-важен въпрос: защо толкова дълго не видяхме президентски дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров? Хората имат право да чуят тези, които искат да бъдат държавен глава.

- След първия тур започнаха сметките кои партии ще подкрепят едната или другата двойка. Водите ли разговори с ГЕРБ и ДПС?

- Сондажи няма, не е имало и няма да има. Президентските избори не са партийни избори. Президентът и вицепрезидентът трябва да представляват всички българи. През срещите си видях колко уморени са хората от разделението. Те не питат кой с кого ще се договори. Питат дали ще могат да живеят спокойно, дали ще имат работа, дали децата им ще останат в България.

- Какво ви казаха хората, което най-силно ви остана в съзнанието?

- Страхът. Говорих с хора край морето, които се притесняват от нападенията срещу кораби в Черно море - не само за сигурността си, но и за поминъка си. Един мъж в София ми каза, че скоро ще го е страх да излиза вечер. А родители от различни градове говореха за насилие, наркотици и агресия сред децата. Това не са абстрактни политически теми. Това е ежедневието им. Когато човек не е спокоен за дома и семейството си, всички големи обещания звучат кухо.

- Бяхте дълги години в МВР. Възможно ли е полицията сама да реши проблема с детската агресия?

- Не. Полицията често идва, когато вече е станало най-лошото. А превенцията започва много по-рано. Учителят забелязва промяна в поведението. Родителят усеща, че нещо се случва. Социалните служби и специалистите също могат да разпознаят риска. Но ако всеки действа сам, сигналите се губят. Работил съм по тези въпроси, обучаван съм и в Академията на ФБР. Научих едно: най-добре свършената работа е престъплението, което си успял да предотвратиш.

- Затова ли създадохте инициативата "РАМО"?

- Да. Зад четирите букви стоят "Разпознаване", "Адекватна намеса", "Механизми за подкрепа" и "Отговорност". Искам родителят да знае към кого да се обърне, учителят да има подкрепа, детето да бъде чуто, а институциите да са длъжни да работят заедно. Това не е задача за един човек или за една служба. Вицепрезидентът може да събере тези усилия и да настоява никой да не прехвърля отговорността на друг. Не бива да чакаме трагедия, за да се сетим, че трябва да помогнем.

- В кампанията повдигнахте и въпроса за помилванията на осъдени за престъпления с наркотици. Какво очаквате от Кирил Вълчев?

- Искам да чуя дали би продължил практиката по тези спорни случаи на помилване и дали ще признае, че това е петно върху президентската институция. И дали ще поеме лична отговорност за решенията си, вместо да я прехвърля на комисии и съветници. Обществото има право да знае мотивите за такива решения. Когато става дума за тежки престъпления, отговорността не може да остане анонимна.

- Вашите опоненти говорят за мир и дипломация. Вие говорите за сигурност. Има ли противоречие?

- Няма човек, който да не иска мир. Но мирът не се постига само с речи. Атаките срещу търговски кораби в Черно море показаха колко близо до ежедневието ни могат да стигнат заплахите. България е част от Европейския съюз и НАТО. Това означава съюзници, общи ангажименти и необходимост от отговорни решения, а не от плашене на хората. Искам да говорим сериозно за сигурността, без да превръщаме страха в предизборен аргумент.

- По време на кампанията имаше и обвинения срещу вас лично. Как им отговаряте?

- Когато напуснах МВР, ме предупредиха, че ще има атаки. Не съм очаквал да ме посрещнат с цветя. По конкретен случай вече заведох дело и предпочитам фактите да се установят по законния ред. Не искам цялата кампания да мине в обяснения кой какъв слух е пуснал. Има много по-важни въпроси - за децата, сигурността и това дали държавата работи за хората.

Платена публикация на ИК Гюров-Кандев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6721
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка" Корнер
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
15924
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
3986
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3281
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис! Impressio
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис!
853
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
36
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1136
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1092
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1052
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
480