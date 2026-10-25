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Сривът на Радев и "Прогресивна България" е гръмотевичен, написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев и риторично попита "къде отидоха 1,4 милиона гласа".

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"Независимо от това какви ще бъдат резултатите днес, дори на втори тур Йотова да победи, сривът на Радев и ПБ е гръмотевичен. Едва-едва 20% избирателна активност. Огромният въпрос - къде отидоха над 1.4 млн. гласа?! Къде е зашеметяващата преднина, която социологията даваше на ПБ и Йотова?! И не на последно място - правителството, което очевидно от вота днес се срина, беше избрано преди няма 6 месеца", написа Георгиев в социалната мрежа.

Публикацията му продължава така:

"За няма 6 месеца -1.4 млн. избиратели и тотален електорален крах.

Не, това не е оценка за цялата политическа класа. Това е оценка персонално за Радев, за кабинета му, за политическата му сила, за кандидата му.

Причината не е и в ниската мобилизация на "прогресивните". Те бяха пределно мобилизирани. На терен, със събития, събрания, акомпанирани и агитирани от съвсем наскоро избраните/назначените и уж ползващи се с прясна подкрепа и доверие министри, депутати и наместени на сладки постове по институциите новоизлюпени партийци и всякаква друга клиентела.

Няма още да казвам думата, която следва недоволството, но мисля, че всички вече се досещаме."

 
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