Георг Георгиев поздрави Украйна от името на българския народ
Българският външен министър отправи поздрава в социалната мрежа по повод 34-ия Ден на независимостта
Министърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта.
"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа на английски език в социалната мрежа "Екс" външният ни министър.
On behalf of the people of Bulgaria, I congratulate our friends from Ukraine as commemorating the 34th Independence Day!
По-рано украинският президент Володимир Зеленски беше поздравен и от американския президент Доналд Тръмп. Украинският лидер отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост", като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната.
Той обяви, че Украйна никога повече в историята няма да бъде принудена да "изпада в срам, който руснаците наричат компромис".
"Нуждаем се от справедлив мир. Нашето бъдеще ще бъде решено само от нас. И светът го знае", допълни Зеленски. И изрази убеденост, че Киев ще спечели стабилен, надежден и траен мир.
Зеленски посрещна в Киев за празника канадския премиер Марк Карни, който обяви, че още следващия месец Канада ще изпрати нова военна помощ. Това ще бъдат дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност близо 1 млрд. канадски долара.