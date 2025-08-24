Министърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта.

"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа на английски език в социалната мрежа "Екс" външният ни министър.