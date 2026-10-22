Депутатът от ГЕРБ обвини управляващите, че пренебрегват поскъпването на живота и използват арестите преди изборите за политически цели. Той коментира и отношенията с ДПС и ПБ

1391 Снимка: БТА

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Държава, която се намира в сложна икономическа и външнополитическа ситуация, не може да си позволи да се занимава с политически театри. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев в "Денят започва" по БНТ по повод публичните изявления на Румен Радев и критиките му към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Според Георгиев Радев се опитва да отклони общественото внимание от реалните проблеми на гражданите, сред които растящите цени на стоките и горивата и несигурността преди зимата.

"Смятаме, че в момента, от цялото изнервяне на ситуацията, в която се намира, Радев открива единствения изход в отклоняване на вниманието от същинските въпроси, които вълнуват хората", заяви депутатът.

Той подчерта, че политическото противопоставяне не трябва да измества отговорността на институциите да предлагат решения на икономическите и социалните проблеми.

"На фона на огромното отчаяние, което настава у хората, на прага на задаващата се зима, при цени, горива, магазини и стоки - всичко, което лети главоломно в посока повишаване на цените, не може правителството да се вълнува от това каква нова сцена и какъв нов спектакъл да изиграе", коментира Георгиев.

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Депутатът разкритикува и реакцията на министър-председателя по повод арестите в Сунгурларе и Белица. Според него изпълнителната власт не бива да се намесва в работата на правоохранителните и правораздавателните органи или да коментира конкретни разследвания по начин, който може да бъде възприет като натиск.

"Не е Министерският съвет, най-малкото министър-председателят, този, който трябва да става говорител на правоприлагащите и правораздавателните органи", подчерта той.

Георгиев определи като безпрецедентно поведението на премиера по време на последното заседание на Министерския съвет, когато по думите му са били отправени коментари със "заплашителен и назидателен тон".

Той постави под въпрос и момента, в който се извършват арестите - само три дни преди президентските избори.

"Може да си отговорите на въпроса защо това се случва три дни преди изборите", заяви депутатът, като изрази мнение, че предизборната кампания се е превърнала в размяна на обвинения вместо в състезание на идеи и управленски предложения.

По думите му политическият дебат е изместен от теми като наркотрафика, освободени от затвора лица и случая "Петрохан", вместо кандидатите за държавен глава да представят приоритетите си пред избирателите.

В интервюто Георгиев коментира и отношенията между ГЕРБ и ДПС, като отхвърли внушенията за специално партньорство между двете политически сили. Той посочи, че сътрудничеството е било свързано с постигането на стратегически цели за страната, сред които присъединяването към еврозоната и Шенгенското пространство.

"Нашето партньорство, както вие го наричате, е било дотолкова, доколкото е било с всички политически партии, с които се е работило върху стратегически за държавата интереси", обясни той.

Според Георгиев политическите формации често са критикувани както когато не успяват да постигнат съгласие, така и когато си сътрудничат по важни национални въпроси.

Попитан дали ГЕРБ би работила с "Прогресивна България" и Румен Радев, депутатът заяви, че партията е готова да подкрепя конструктивни решения, свързани със стабилността на страната, икономиката, отбраната и външната политика.

Той уточни, че ГЕРБ ще продължи да предлага алтернативи на решенията на управляващите, когато не е съгласна с тях.

Георгиев обясни и решението на партията да не издига собствен кандидат за президент. По думите му в настоящата кампания ГЕРБ не разпознава качествата, които смята за необходими за държавния глава.

"Държавният глава не е придатък на властта. Кандидатът не трябва да се бори единствено за това да получи потупване по рамото от министър-председателя", заяви той.

Депутатът подчерта, че ГЕРБ ще съсредоточи усилията си върху предстоящите местни избори, тъй като партията е изградена върху силното си присъствие в регионите и работата по проблемите на хората.

В края на разговора Георгиев коментира и липсата на кворум в Народното събрание, заради която не се е състояло заседание по въпрос, поставен от опозицията.

Той заяви, че отговорността за нормалната работа на парламента е на управляващото мнозинство, а не на опозиционните партии.

"Опозицията не управлява държавата. Държавата управляват тези 131 народни представители. И когато тези 131 абдикират от това да вземат решения и да предлагат на хората обяснения за действията си, тогава не може да се търси проблемът в опозицията", посочи Георгиев.

Според него невъзможността на мнозинството да осигури кворум за четири поредни заседания поставя въпроси за желанието на управляващите да поемат отговорност и да участват в дебатите по важните за обществото теми.

Георгиев призова политическите сили да прекратят взаимните обвинения и да насочат вниманието си към конкретните проблеми на гражданите, особено в условията на растящи цени и икономическа несигурност.

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