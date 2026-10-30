Бившият съветник по националната сигурност на САЩ призова за по-силни отбранителни способности, регионално сътрудничество и координирани действия срещу руската хибридна война

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Генерал Хърбърт Реймънд Макмастър, бивш съветник по националната сигурност на президента на САЩ, призова за укрепване на отбранителните способности и по-тясно сътрудничество в областта на сигурността между България, Румъния и останалите съюзници в НАТО в Югоизточна Европа. Той предупреди за стремежа на Русия да установи господство над Черноморския регион.

В онлайн дискусия, част от Диалога за отбрана и демокрация, организиран от Центъра за изследване на демокрацията на 29 октомври, ген. Макмастър открои нарастващите рискове за сигурността на България и съседните държави. Сред тях той посочи нарушенията на българското въздушно пространство от Русия, атаките срещу кораби в румънски териториални води и по-широките амбиции на Москва в Черно море.

"Съществува ясно намерение от страна на Русия да превърне Черно море в руско езеро", заяви Макмастър, подчертавайки необходимостта от по-силен и координиран отговор от страна на съюзниците в НАТО.

Ключови послания за България и сигурността в Черно море

По-силна отбрана и оперативна съвместимост в НАТО

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По въпроса за приоритетите пред България и Румъния по източния и югоизточния фланг на НАТО ген. Макмастър подчерта значението на инвестициите в националната отбрана и оперативната съвместимост между съюзниците.

Той посочи, че държавите в региона могат да почерпят опит от скандинавските страни, които задълбочават сътрудничеството си в отговор на специфичните заплахи по своите граници. Според Макмастър съюзниците трябва да запазят единството си и да изграждат по-тесни механизми за взаимна подкрепа там, където са изправени пред сходни рискове.

Координиран отговор на руската хибридна война

Ген. Макмастър определи руската хибридна война, включително кибероперациите и манипулирането на общественото мнение, като особено сериозно предизвикателство за България, Румъния и Молдова.

Той призова за по-тясно сътрудничество между държавите в региона за противодействие на тези заплахи и посочи като примери усилията на Финландия за координиране на отговора срещу руските операции в т.нар. сива зона, както и опита на Естония в изграждането на дигитална устойчивост след кибератаките през 2007 г.

По думите му руските действия надхвърлят конвенционалната военна агресия и включват саботаж, скрито влияние и информационни операции.

Инвестиции в отбраната, енергийната сигурност и устойчивите вериги на доставки

Макмастър подчерта, че възпирането на агресията и укрепването на сигурността изискват инвестиции в отбранителни способности и развитие на по-силна отбранителна индустрия. Той открои също необходимостта от по-устойчиви вериги на доставки и по-висока енергийна сигурност, така че уязвимостите на европейските икономики да не могат да бъдат използвани като инструмент за политически натиск.

По отношение на Украйна той посочи необходимостта от усилия за прекратяване на войната или постигане на примирие при условия, благоприятни за страната.

Руското влияние и корупцията като инструменти за политически натиск

В дискусията за руското икономическо влияние в Централна и Източна Европа, включително в България, Макмастър обърна внимание на начина, по който корупцията и завладяването на политическия елит могат да създават канали за влияние на Москва.

Той подчерта значението на независимите институции, разследващата журналистика, върховенството на правото и свободата на медиите за противодействие на тези практики.

"Това, от което корумпираните действащи лица се страхуват най-много, е светлината", заяви Макмастър, изтъквайки ролята на публичността и разкриването на злоупотреби за защитата на демократичните институции.

Обществената подкрепа - ключова за силата на НАТО

Според Макмастър устойчивостта на НАТО зависи не само от ангажиментите на правителствата към колективната отбрана, но и от разбирането на гражданите за заплахите пред техните държави и значението на съюзническата солидарност.

Той подчерта необходимостта политическите лидери ясно да обясняват защо НАТО е важно за националните интереси на съюзниците и защо координираните действия срещу руската агресия остават съществен елемент от общата сигурност.

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