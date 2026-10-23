Дистанцията между водещите двойки се скъсява, но остава значителна. Очертава се избирателна активност около 39%

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В края на предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент тенденциите и електоралните нагласи в обществото вече са очертани. Декларираната избирателна активност е около 2,6 млн. гласоподаватели да отидат до урните, което е около 39%. Дистанцията между водещите кандидатски двойки се скъсява, но остава значителна, като без изненади за първото място на първия тур са посочени кандидатите Илияна Йотова и Кирил Вълчев, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев, като трети се нареждат кандидатите на "Възраждане". Това показват данните от национално представително проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан".

Националното представително за пълнолетното население на страната изследване е проведено в периода 14 октомври - 22 октомври 2026 г. по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице, като включва 1001 интервюта с пълнолетни граждани на България. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.

Разпределението на електоралната подкрепа в края на кампанията е следното: Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с подкрепа от 43,2%. На втора позиция с 29,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място продължава да е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,4%.

Сравнено с предишното проучване на "Галъп", проведено в началото на кампанията, между 26 септември и 6 октомври двойката Йотова - Вълчев преди са имали с процент по-голяма преднина, докато тази на Гюров - Кандев сега добавя нови 5%. Около 2 пункта са повишили резултата си в новото изследване Костадинов - Волгин.

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След тях се нареждат кандидат-президентските двойки, както следва: Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов - 2,5%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 1,9%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова - 1,6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1,3%.

Графика: "Галъп Интернешънъл Болкан".

Мнозинството от българите не припознават предизборната кампания като интересна, като най-големият дял от анкетираните (41,1%) избират неутралната позиция "Нито едно от двете", а над една трета (38,7%) я определят директно като скучна и безинтересна. Данните от изследването на "Галъп интернешънъл болкан" показват сериозна дистанция и неразбиране от страна на обществото спрямо основните политически послания в кампанията.

Като основни изводи следва да се очертаят няколко неща:

• Първо: доминиращият скептицизъм - 79,8% от хората не намират положителен импулс в кампанията.

• Второ: слаба ангажираност - едва 16,6% от избирателите оценяват кампанията като "интересна и

динамична". Това обяснява и прогнозираната ниска избирателна активност от около 38%.

• Трето: твърда нерешителност - делът на хората без мнение ("Не знам") е много нисък — едва 3,6%.

Това означава, че гражданите имат изградено, макар и преобладаващо негативно отношение.

Националното представително за пълнолетното население на страната проучване е проведено в периода 14 октомври - 22 октомври 2026 г. по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице, като включва 1001 интервюта с пълнолетни граждани на България. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.

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