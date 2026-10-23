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В края на предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент тенденциите и електоралните нагласи в обществото вече са очертани. Декларираната избирателна активност е около 2,6 млн. гласоподаватели да отидат до урните, което е около 39%. Дистанцията между водещите кандидатски двойки се скъсява, но остава значителна, като без изненади за първото място на първия тур са посочени кандидатите Илияна Йотова и Кирил Вълчев, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев, като трети се нареждат кандидатите на "Възраждане". Това показват данните от национално представително проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан".

Президентски избори 2026

Националното представително за пълнолетното население на страната изследване е проведено в периода 14 октомври - 22 октомври 2026 г. по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице, като включва 1001 интервюта с пълнолетни граждани на България. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.

Разпределението на електоралната подкрепа в края на кампанията е следното: Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с подкрепа от 43,2%. На втора позиция с 29,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място продължава да е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,4%.

Сравнено с предишното проучване на "Галъп", проведено в началото на кампанията, между 26 септември и 6 октомври двойката Йотова - Вълчев преди са имали с процент по-голяма преднина, докато тази на Гюров - Кандев сега добавя нови 5%. Около 2 пункта са повишили резултата си в новото изследване Костадинов - Волгин. 

"Галъп": Йотова и Вълчев - 44,9%, Гюров и Кандев – 24,8%, Костадинов и Волгин - 10,9%
Виж още "Галъп": Йотова и Вълчев - 44,9%, Гюров и Кандев – 24,8%, Костадинов и Волгин - 10,9%

След тях се нареждат кандидат-президентските двойки, както следва: Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов - 2,5%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 1,9%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова - 1,6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1,3%.

Графика: "Галъп Интернешънъл Болкан".

Мнозинството от българите не припознават предизборната кампания като интересна, като най-големият дял от анкетираните (41,1%) избират неутралната позиция "Нито едно от двете", а над една трета (38,7%) я определят директно като скучна и безинтересна. Данните от изследването на "Галъп интернешънъл болкан" показват сериозна дистанция и неразбиране от страна на обществото спрямо основните политически послания в кампанията.

Като основни изводи следва да се очертаят няколко неща:

• Първо: доминиращият скептицизъм - 79,8% от хората не намират положителен импулс в кампанията.

• Второ: слаба ангажираност - едва 16,6% от избирателите оценяват кампанията като "интересна и

динамична". Това обяснява и прогнозираната ниска избирателна активност от около 38%.

• Трето: твърда нерешителност - делът на хората без мнение ("Не знам") е много нисък — едва 3,6%.

"Мяра": Йотова-Вълчев - 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, Костадинов-Волгин - 10,2%
Виж още "Мяра": Йотова-Вълчев - 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, Костадинов-Волгин - 10,2%

Това означава, че гражданите имат изградено, макар и преобладаващо негативно отношение.

Националното представително за пълнолетното население на страната проучване е проведено в периода 14 октомври - 22 октомври 2026 г. по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице, като включва 1001 интервюта с пълнолетни граждани на България. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.

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