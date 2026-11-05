Властите очакват в демонстрациите днес да се включат няколкостотин хиляди души

122 Снимка: БТА/АП

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Френските синдикати призоваха за нови демонстрации днес с искане за по-високи заплати и срещу съкращаването на социалните разходи. Синдикалистите мобилизират подкрепа и за обща стачка.

Властите очакват в протестите днес да се включат няколкостотин хиляди души. Със засилено полицейско присъствие ще опитат да предотвратят прояви на насилие като тези по време на предишните демонстрации в средата на октомври.

Очаква се служителите в обществения сектор да се присъединят към стачката, но все още не е ясно доколко ще бъде затруднено пътуването на хората до Франция и в страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Държавният железопътен оператор Ес Ен Се Еф (SNCF) очаква само незначителни нарушения на движението на влаковете на дълги разстояния. Първоначално не беше ясно дали обявената от авиодиспечерите стачка ще доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик. Парижкото метро се очаква да работи по обичайния график.

Движението на "жълтите жилетки", както и ученически и студентски организации подкрепят призива за протести. През последните три съботи те организираха демонстрации срещу високите разходи за живот и с искане за по-добро образование.

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Междувременно правителството се опитва да постигне компромис с протестиращите. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че правителството проучва доколко минималната работна заплата може да бъде увеличена допълнително над вече предвиденото повишение през януари 2027 година.

"Въпросът за минималната работна заплата има два аспекта: нейния размер и момента на увеличението", каза министърът. "През следващите дни ще можем да обявим нещо", допълни той.

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