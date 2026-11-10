Русия нападна Украйна, ако тя престане да се бори, ще изчезне от картата, категорична бе председателката на Европейската комисия

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България ще получи 10 милиона евро за подобряване на капацитета по издирване и спасяване, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с премиера Румен Радев. Фон дер Лайен е на посещение в Румъния и България заради сигурността в Черно море. Фон дер Лайен отново изтъкна, както и вчера в Букурещ, че Европейският съюз ще отпусне допълнително 50 милиона евро за Центъра за морска сигурност на Черно море.

"Русия нападна Украйна, ако тя престане да се бори, ще изчезне от картата", каза на съвместната пресконференция Урсула фон дер Лайен.

Тя изказа съболезнования на близките на жертвите при катастрофата на магистрала "Тракия". "Бих искала да изкажа благодарност за спасителните екипи, които са работили именно в такъв трагичен момент. Напълно разбираме и ще променим програмата", посочи гостът.

Нося ясно послание - Европейският съюз и Европа е редом и плътно до България, защото сигурността и безопасността на Черно море е сигурността и безопасността на Европа, заяви в началото на изявлението си Фон дер Лайен.

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Председателят на Еврокомисията посочи, че през последните месеци "станахме свидетели на много нападения, на много нахлувания и на много заплахи срещу територията на България и на други държави членки на Европейския съюз - съответно на европейска територия". Тя изтъкна, че е получила изключително обстойна презентация за ситуацията в региона.

"Дронове поразяват търговските кораби, те горят, губим човешки животи, губим спокойствие и сигурност, нарушава се корабоплаването, като в същото време се увеличават съществено разходите за застраховки. Знаем целите на тези атаки - да се разпространява страх, но ние изграждаме устойчивост в Европейския съюз и можете да разчитате на единен отговор", посочи Урсула фон дер Лайен.

Председателят на ЕК изтъкна, че с премиера Румен Радев са имали "изключително ползотворна дискусия".

И очерта основните й елементи, като посочи на първо място, че е необходимо да бъде възстановена свободата на корабоплаването, за да може да бъдат защитени търговските маршрути в Черно море. "Те са изключително важни не само за България, не само за Украйна и Европа, а за осигуряване на продоволствената сигурност за целия регион, дори до Африка", добави тя.

"Говорихме за необходимостта да бъдат засилени и подкрепени нашите усилия за наблюдение и надзор в Черноморския регион. За това могат да бъдат използвани сателитите "Коперник". От септември насам имаме удвояване на броя на сваляния на снимки, което показва съществения принос, който има тази програма.

Говорихме за необходимостта за укрепване на сигурността в информационното пространство. Подложени сме на на много нападения, за опити за манипулиране на информацията в информационното пространство. Имаме изключително ясен отговор на това - преди няколко месеца открихме Европейски център за демократична устойчивост и днес отново бяха препотвърдени ангажиментите и на българските власти за участие и принос в тези усилия", каза Урсула фон дер Лайен.

Председателят на ЕК открои дискусията в сферата на отбраната.

И каза: "Както министър-председателят каза, за да има мир, е необходимо да бъдем силни, затова влагаме много средства в нашата отбранителна готовност и способност. Предлагаме много проекти от Европейската комисия, изключително благодарни, че и радостни, че България участва във всички тях. Именно една от тези програми е механизмът SAFE за съвместни поръчки и доставки, по които бяха отпуснати 3,3 милиарда. Наскоро обявихме и втората покана за участие за такива поръчки с 20 милиона. Радостни сме да видим интереса от България и то за активиране, за действие при тази изключително остра и напрегната ситуация. Затова можете да разчитате на нашата пълна подкрепа, както при кандидатстването, така и при изпълнението."

"Необходимо е да разширяваме и да задълбочаваме нашия капацитет за реагиране при кризи, които виждаме се развиват покрай нашите граници, и бяха изключително показателни случаите тук в Черно море, по границата на България, за което бих искала да изкажа своите съболезнования и солидарност за семействата на жертвите, за близките на тези, които все още се издирват.

В този контекст искам да изкажа своята благодарност на спасителните екипи, които са помагали за издирването и спасяването на ранените покрай потопените съдове. Днес имахме изключително интересна презентация за техните усилия, които са били вложени в спасителните операции, затова с удоволствие обявявам, че България ще получи 10 милиона само по тези проекти за подобряване на способностите за издирване и спасяване", продължи председателят на ЕК.

Фон дер Лайен изтъкна, че е "изключително необходимо да задълбочаваме нашето многостранно сътрудничество" и открои ролята на Центъра за морска сигурност на Черно море между България и Румъния, за който се отпускат 50 милиона евро.

"Бих искала да кажа, че България изключително много е допринесла за една по-силна и по-сигурна Европа, не само в осигуряването на външните й граници, но също така и със силната отбранителна индустрия, военно-промишлен комплекс, който засилва и подобрява капацитетите и способностите не само на Европа, но и с подкрепата за Украйна", каза още Урсула фон дер Лайн, изтъквайки, че скоро ще отбележим 20-годишнината от членството на България в ЕС.

Тя засегна и въпроса за срещата на върха в България, която предстои, като каза: "Наистина с огромно удоволствие ще се върна след няколко месеца за срещата на върха по свързаността, където ще се съсредоточим върху Средния и Южния коридор, защото това отразява не само транспорта, търговията, енергийната свързаност и дигитализацията."

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