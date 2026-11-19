"Фалшива е информацията“: Стоянов отрече Румъния да е предлагала помощ срещу дронове
Министърът на отбраната обяви предстоящи срещи с Румъния и Турция през декември за засилване на сътрудничеството и противодействие на заплахите за корабоплаването
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Румъния не е предлагала на България помощ за унищожаване на дронове в Черно море, нито за използване на съюзнически изтребители срещу тях. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана. Той определи като невярна разпространяваната информация за подобно предложение от Букурещ, но потвърди, че двете страни обсъждат мерки за противодействие на атаките срещу кораби в региона.
Черно море под прицел
"Никой не ни е предлагал помощ да вдига съюзни изтребители, да влияе или да унищожава дронове", заяви Стоянов в отговор на въпрос на депутата Александър Узунов от "Прогресивна България".
Въпросът беше поставен във връзка с последните атаки срещу кораби в Черно море и възможностите за съвместни действия между България и Румъния.
"Фалшива е информацията, че Румъния ни е предлагала помощ за унищожаване на дронове", подчерта министърът.
Той отправи и критики към разпространяващите подобни твърдения, като заяви, че политически лидери от една парламентарна група са подели информация, представена от човек, когото определи като "бивш политически офицер и сегашен член на световнонеизвестна НПО".
Въпреки че отрече да е получавано конкретно предложение за военна помощ, Стоянов увери, че сътрудничеството с Румъния продължава.
"С министъра на отбраната на Румъния набелязахме мерки за по-нататъшно взаимодействие за противодействие на ударите по корабите в Черно море", посочи той.
Министърът съобщи още, че Румъния е унищожила два морски дрона. Той обаче обърна внимание, че действията на двете държави не могат да бъдат сравнявани механично заради особеностите на международноправния режим в изключителните икономически зони.
По думите му твърденията, че българските въоръжени сили могат да унищожават дронове в икономическата зона при същите условия като румънските, не отчитат приложимите правни разпоредби.
Стоянов призова критиците да се запознаят с протокола, определящ юрисдикцията върху газовите платформи, както и с член 60 от Конвенцията на ООН по морско право.
Тази разпоредба урежда правата на крайбрежните държави по отношение на изкуствените острови, инсталациите и съоръженията в изключителната им икономическа зона, включително възможността за установяване на зони за безопасност около тях.
За разлика от териториалните води, в изключителната икономическа зона крайбрежната държава не упражнява пълен суверенитет, а има определени суверенни права и юрисдикция съгласно международното право.
На този фон България, Румъния и Турция подготвят нови разговори на високо равнище за засилване на сътрудничеството в Черно море.
През декември се предвиждат срещи между министрите на отбраната и военните ръководства на трите държави, съобщи Стоянов в отговор на въпрос на Иво Цанев от ДПС.
По думите му едната среща ще се проведе в Букурещ, а домакин на другата ще бъде Анкара или Истанбул.
Разговорите ще бъдат насочени към възможностите за съвместни действия и координация при заплахи за сигурността в Черно море, включително в изключителните икономически зони.
Министърът припомни, че България, Румъния и Турция продължават сътрудничеството си в рамките на противоминната групировка в Черно море.
"Реализираме групировка с Турция и Румъния, която действа в Черно море, без да се нарушава Конвенцията от Монтрьо и да се вкарват военни кораби на други държави", заяви Стоянов.
Конвенцията от Монтрьо регулира преминаването на военни кораби през Босфора и Дарданелите и е от ключово значение за военноморското присъствие в Черно море.
Стоянов призна, че между трите държави съществуват различия по някои въпроси, но изрази надежда те да бъдат преодолени и да се постигне единомислие за организацията на групировката.
По думите му първият ѝ щаб ще бъде разположен в Турция.
Предстоящите срещи през декември трябва да дадат допълнителна яснота за бъдещото взаимодействие между България, Румъния и Турция при противодействието на заплахите за корабоплаването в Черно море.