Министърът на отбраната обяви предстоящи срещи с Румъния и Турция през декември за засилване на сътрудничеството и противодействие на заплахите за корабоплаването

231 Снимка: БТА

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Румъния не е предлагала на България помощ за унищожаване на дронове в Черно море, нито за използване на съюзнически изтребители срещу тях. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана. Той определи като невярна разпространяваната информация за подобно предложение от Букурещ, но потвърди, че двете страни обсъждат мерки за противодействие на атаките срещу кораби в региона.

"Никой не ни е предлагал помощ да вдига съюзни изтребители, да влияе или да унищожава дронове", заяви Стоянов в отговор на въпрос на депутата Александър Узунов от "Прогресивна България".

Въпросът беше поставен във връзка с последните атаки срещу кораби в Черно море и възможностите за съвместни действия между България и Румъния.

"Фалшива е информацията, че Румъния ни е предлагала помощ за унищожаване на дронове", подчерта министърът.

Той отправи и критики към разпространяващите подобни твърдения, като заяви, че политически лидери от една парламентарна група са подели информация, представена от човек, когото определи като "бивш политически офицер и сегашен член на световнонеизвестна НПО".

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Въпреки че отрече да е получавано конкретно предложение за военна помощ, Стоянов увери, че сътрудничеството с Румъния продължава.

"С министъра на отбраната на Румъния набелязахме мерки за по-нататъшно взаимодействие за противодействие на ударите по корабите в Черно море", посочи той.

Министърът съобщи още, че Румъния е унищожила два морски дрона. Той обаче обърна внимание, че действията на двете държави не могат да бъдат сравнявани механично заради особеностите на международноправния режим в изключителните икономически зони.

По думите му твърденията, че българските въоръжени сили могат да унищожават дронове в икономическата зона при същите условия като румънските, не отчитат приложимите правни разпоредби.

Стоянов призова критиците да се запознаят с протокола, определящ юрисдикцията върху газовите платформи, както и с член 60 от Конвенцията на ООН по морско право.

Тази разпоредба урежда правата на крайбрежните държави по отношение на изкуствените острови, инсталациите и съоръженията в изключителната им икономическа зона, включително възможността за установяване на зони за безопасност около тях.

За разлика от териториалните води, в изключителната икономическа зона крайбрежната държава не упражнява пълен суверенитет, а има определени суверенни права и юрисдикция съгласно международното право.

На този фон България, Румъния и Турция подготвят нови разговори на високо равнище за засилване на сътрудничеството в Черно море.

През декември се предвиждат срещи между министрите на отбраната и военните ръководства на трите държави, съобщи Стоянов в отговор на въпрос на Иво Цанев от ДПС.

По думите му едната среща ще се проведе в Букурещ, а домакин на другата ще бъде Анкара или Истанбул.

Разговорите ще бъдат насочени към възможностите за съвместни действия и координация при заплахи за сигурността в Черно море, включително в изключителните икономически зони.

Министърът припомни, че България, Румъния и Турция продължават сътрудничеството си в рамките на противоминната групировка в Черно море.

"Реализираме групировка с Турция и Румъния, която действа в Черно море, без да се нарушава Конвенцията от Монтрьо и да се вкарват военни кораби на други държави", заяви Стоянов.

Конвенцията от Монтрьо регулира преминаването на военни кораби през Босфора и Дарданелите и е от ключово значение за военноморското присъствие в Черно море.

Стоянов призна, че между трите държави съществуват различия по някои въпроси, но изрази надежда те да бъдат преодолени и да се постигне единомислие за организацията на групировката.

По думите му първият ѝ щаб ще бъде разположен в Турция.

Предстоящите срещи през декември трябва да дадат допълнителна яснота за бъдещото взаимодействие между България, Румъния и Турция при противодействието на заплахите за корабоплаването в Черно море.

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