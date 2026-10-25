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Най-много електорална изгода от ескалацията в Черно море е извлякъл кандидатът на "Възраждане" Костадин Костадинов - 7,2%, заяви социологът от "Алфа рисърч" Боряна Димитрова в ефира на БНТ.

Президентски избори 2026

5,5% отгоре е извлякъл от ситуацията Андрей Гюров и само 4,6% - Илияна Йотова, цитира данните на агенцията тя.

В спокойно времена центризмът привлича, но когато времената са неспокойни печели този, който е изразил по-категорична позиция, подчертава Боряна Димитрова.

Според първите резултати от екзитпола на социологическата агенция "Алфа Рисърч" към 19:00 часа, представени по Българската национална телевизия (БНТ), разпределението на гласовете за кандидатите за президент и вицепрезидент на днешния вот е следното:

  • Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 35,3%
  • Андрей Гюров - Георги Кандев - 32,4%
  • Костадин Костадинов - Петър Волгин - 12,6%
  • Радостин Василев - Красимир Манов - 4,1%
  • Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева - 3,5%
  • Иван Христанов - Стоянка Черкезова - 2,2%

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