Ескалацията в Черно море налива 7,2% на Костадинов, 5,5% на Гюров, и 4,6% на Йотова
В спокойно времена центризмът привлича, но когато времената са неспокойни печели този, който е изразил по-категорична позиция, подчертава социологът Боряна Димитрова
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Най-много електорална изгода от ескалацията в Черно море е извлякъл кандидатът на "Възраждане" Костадин Костадинов - 7,2%, заяви социологът от "Алфа рисърч" Боряна Димитрова в ефира на БНТ.
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5,5% отгоре е извлякъл от ситуацията Андрей Гюров и само 4,6% - Илияна Йотова, цитира данните на агенцията тя.
В спокойно времена центризмът привлича, но когато времената са неспокойни печели този, който е изразил по-категорична позиция, подчертава Боряна Димитрова.
Според първите резултати от екзитпола на социологическата агенция "Алфа Рисърч" към 19:00 часа, представени по Българската национална телевизия (БНТ), разпределението на гласовете за кандидатите за президент и вицепрезидент на днешния вот е следното:
- Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 35,3%
- Андрей Гюров - Георги Кандев - 32,4%
- Костадин Костадинов - Петър Волгин - 12,6%
- Радостин Василев - Красимир Манов - 4,1%
- Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева - 3,5%
- Иван Христанов - Стоянка Черкезова - 2,2%