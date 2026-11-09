Урсула фон дер Лайен поздрави от Букурещ двете еврочленки заедно с Турция за начина, по който си сътрудничат в морския басейн

2434 Снимка: АП/БТА

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Европейският съюз ще отпусне допълнително 50 милиона евро за Центъра за морска сигурност на Черно море, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Букурещ.

Тя увери, че в споразумението за изграждането му между Румъния и България със съдействието на ЕС ще залегнат крайни срокове и процесът ще бъде ускорен.

Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция за начина, по който си сътрудничат по отношение на сигурността в Черно море, предаде БТА.

"Всяка сериозна дискусия относно архитектурата на сигурността в Европа може да се състои едва след постигането на примирие в Украйна и трябва да премине в подходящ формат. По-точно с участието на съюзниците от НАТО и държавите членки на ЕС", каза още тя в румънската столица в навечерието на преговорите в Абу Даби.

Варна е следващата спирка в черноморската обиколка на Фон дер Лайен. Премиерът Румен Радев ще посрещне председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в резиденция "Евксиноград" във Варна, съобщи по-рано правителствената информационна служба.

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Предвижда се Радев и Фон дер Лайен да посетят Учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Никола Йонков Вапцаров". По време на посещението ще бъдат представени дейността и възможностите на няколко специализирани центъра и лаборатории.

Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще разгледат Центъра по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография, както и Центъра за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (КВАЗАР) и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. В програмата е и посещение и на Научноизследователската лаборатория за космически технологии "Азимов".

От ЕК уточниха, че посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България и Румъния днес и утре е свързано с нарастването на хибридните заплахи в района на Черно море. В съобщение на комисията се отбелязва, че се предвижда двете държави да получат допълнителна подкрепа за подобряване на сигурността, съобщава БТА.

Тази година Европа е изправена пред тревожно нарастване на хибридните заплахи, нападения и намеса в територията на ЕС, се допълва в съобщението. Отчита се, че половината от тези случаи са засегнали България, Румъния и Черноморието.

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