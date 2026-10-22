Случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници, категоричен бе кметът на Кърджали

8152 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от сградата на Районното управление на МВР с усмивка, след като прекара няколко часа в полицията.

Първите думи на градоначалника и заместник-председател на ДПС пред събралите се симпатизанти и активисти на партията бе: "Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка за разчистване на сметки и политически разправи, което, още веднъж подчертава и е ярък пример за безсилието на управляващата партия и управляващото мнозинство", предаде БНР.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Ерол Мюмюн коментира, че според него функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на гражданите на Република България, а не да оказва репресии по различен повод.

По думите на кърджалийския кмет заради управленската немощ и безсилие да се решат проблемите се минава на максимата "когато няма хляб, дайте на хората зрелище". И допълни: "Случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Снимка: БТА

47-годишният Мюмюн бе отведен от полицаи тази сутрин от сградата на Община Кърджали, а от партията на Делян Пеевски съобщиха, че той е арестуван. Пред сградата на Областната дирекция на МВР в подкрепа на кмета се събраха множество активисти и симпатизанти на ДПС, сред които заместник-председателят на Народното събрание и народен представител Айтен Сабри, депутатът Байрам Байрам, заместник-кметове и общински служители.

Впоследствие от вътрешното ведомство обявиха, че кметът на Кърджали е бил отведен за снемане на обяснения по преписка след дълго неявяване, като за времето, в което е давал обяснение, той е бил с временно ограничение на правото на придвижване.

Ерол Мюмюн коментира съобщението на пресцентъра на Областната дирекция на МВР за отвеждането му така:

"Не знам какво са ви казали полицията. Полицията тази сутрин дойде в кабинет и ми казаха, че ще бъда задържан за срок до 24 часа, оказах пълно съдействие, разбира се. Като аз не съм юрист, не знам какви са процесуалните действия...как трябва да следват. И ми казаха, че ще отидем до Центъра на спешна помощ, да ме освидетелстват, след което ще бъда откаран в районното, за да бъда задържан, за срок от 24 часа".

Снимка: БТА

Преди да се качи обаче на специализирания автомобил на МВР, му е казано, че има друга заповед и трябва да се посети неговия дом и да се направи обиск.

"Без да ми се покажат необходимите документи, без да има поемни лица, без да има адвокати", подчерта Ерол Мюмюн.

По думите му полицаите са казали "Ние просто изпълняваме заповеди съгласно закона за МВР". Според него, това не е случай на неотложност и затова трябва да се поеме отговорност политическа или длъжностна.

Снимка: БТА

Кметът на Кърджали добави, че при обиска в дома му "не е открито нищо". Той напомни че "всички тези хора, които са обект на полицейските репресии, имат семейства, приятели, познати, имат своето достойнство". По думите на Мюмюн дъщеря му е била болна, не е отишла на училище и е станала свидетел на всичко.

"Не съм престъпник да държа вещи, вещества и така нататък. Нищо не намериха", изтъкна той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.