Според новоизбрания член на ВСС трябва да има повече от една кандидатура за постовете главен прокурор и председатели на Върховния касационен и Върховния административен съд

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За мен е важно каква ще бъде личността, която ще изберем за главен прокурор.

Това обясни пред БНР Емил Дечев, член на Съдийската колегия в новия състав на ВСС, бивш служебен министър на правосъдието.

"Бих се радвал да приключи тази порочна традиция при огромната част от административните ръководители за овакантените длъжности да се кандидатира само един човек. Това е изключително неприятно явление. Подсказва огромно недоверие сред редовите прокурори, съдии и следователи, че всъщност тези конкурси за административни ръководители са предрешени. С още по-голяма сила това се отнася до избора на главен прокурор и председател на Върховен касационен или Върховен административен съд. Бих се радвал, ако за тези позиции има минимум двама кандидати.

Ако Прокурорската колегия номинира само един кандидат, бих призовал министъра на правосъдието да номинира поне още един, за да видим реална конкуренция. За мен ще бъдат важни качествата.

Да няма медийно преескпониране и едва ли не политически анализи, да уважава Конституцията и закона, да не защитава лица, които са предложени за дисциплинарно наказание поради определени техни действия, които са признати на три инстанции като провокация към подкуп. Моето желание и на една част от новоизбраните колеги е да се хвърли повече светлина върху случаите на Петьо Петров и "Осемте джуджета", Мартин Божанов-Нотариуса и неговата мрежа за влияние. Нашето общество има правото да научи какво са правили тези мрежи за влияние и посредничество в съдебната система. Ние сме длъжници на българските граждани".

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Имайки предвид състоянието на нашата доста неукрепнала, крехка, люшкаща се демокрация, по-добре да се въздържаме от това вътрешен министър да участва в процедура по избора на главен прокурор, отбеляза още Дечев.

Той обясни и защо не би било добра идеята да се съвместяват двете длъжности, ако се направят конституционни промени в тази посока.

"Той все пак е политическо лице, част от правителство, от изпълнителна власт, а главният прокурор по нашата Конституция е част от съдебната власт. Тази съдебна власт трябва да е деполитизирана".

Дечев отбеляза, че подобен модел би могъл да работи добре само при по-укрепнали демокрации, но не и в по-млади.

"Ако решим да променим Конституцията и да изпратим прокуратурата в изпълнителната власт, проблемите ще станат още по-големи".

Дечев беше кандидат за член на ВСС и за Прокурорската, и за Съдииската колегия от парламентарната квота. В събота следователите избраха член за новия ВСС. В петък парламентът попълни своята 11-членна квота. Преди това съдии и прокурори също посочиха своите представители. Възможно е обаче загубилият следовател Бойко Атанасов да обжалва избора за представител във ВСС.

"Самото обжалване не спира възможността за конституиране на новия състав и работата му", обясни Дечев.

Бившият правосъден министър е единственият, който не е избран в новия състав с гласове на ДПС и ГЕРБ.

"Това е тяхната свобода на гласуване, на убеждения".

Емил Дечев е категоричен, че няма нищо вярно в твърдението, че е домашен насилник.

"Позоваване на твърдения на едно - единствено лице във връзка с дело, което не е приключило и е висящо, до момента то все губи. На мен изобщо не ми тежи това нещо, защото знам каква е истината. Вероятно ръководствата на ГЕРБ и ДПС таят някаква горчивина в своите души, че аз, като министър на вътрешните работи организирах по такъв начин изборите на 19 април т.г., че наистина се получиха един честен и демократичен вот.

Искам да обърна внимание на думите на Хамид Хамид, че съм министъра, организирал най-нечестните избори в историята на България. Тази оценка на депутата много драматично се разминава с оценката на ЕК и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които от десетилетия изпращат свои наблюдатели на всички избори, които се провеждат в България. Тези две институции бяха категорични, че бяха демократични, прозрачни и свободни".

Той коментира и твърдението, че е човекът, предложил помилването на Петричкия Ескобар.

"Когато се разчу за този случай, бяха минали вече около четири години и половина. Изобщо не можех да си спомня за какво става дума. Започнах да разпитвам.

В затвора и арестите има хора. Те могат да се разболеят. Съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража трябва да има една лекарска комисия, която да преглежда всеки, който твърди, че е болен. Тази комисия се състои от седем човека. През юни 2022 г. мандатът на двама от тези седем човека изтича. Към този момент аз съм зам.-министър на правосъдието. Министър е Надежда Йорданова. Ние сме длъжни, след като е изтекъл мандатът на тези двама члена на лекарската комисия, да запълним освободените места в съгласувателна процедура с министъра на здравеопазването.

Тази комисия не е създадена специално за т.нар. Петрички Ескобар. Работи за всички затворници и арестанти.

Аз съм длъжен да назнача някой, защото иначе това ще попречи на нормалното функциониране на комисията. Не съм лекар и се доверявам най-вече на министъра на здравеопазването.

Към момента, в който се произнася госпожа Йотова за помилването, аз вече не съм зам.-министър, отговарящ за ГД "Изпълнение на наказанията".

Лекарската комисия не предлага такова помилване, отбеляза още той в предаването "Преди всички".

"Въпреки че има право да направи това".

Дечев няма да остави голям брой дела заради встъпването си в Съдийската колегия на ВСС.

Той вярва, че има достатъчно законови механизми, които да гарантират независимостта на членовете на Висшия съдебен съвет.

"Доста хора знаят моя телефон, но аз съм убеден, че както Конституцията, така и Законът за съдебната власт дават достатъчно права и гаранции за независимост на членовете на ВСС, така че те да бъдат спокойни, че винаги могат да кажат "Не", дори и на хората, които по някакъв начин са способствали за тяхното номиниране и избор.

Да си бил министър, макар и за 78 дни, това е заемане на политически пост. Искам да обърна внимание, че бил съм министър в правителство, което е служебно и основанат цел е да организира честни избори. Идеята на служебните правителства по Конституция е да бъдат политически неутрални, за да гарантират честни правила, прозрачност. Бил съм и зам.-министър на правосъдието в различни правителства. Първо в правителството на Кирил Петков, бил съм и в правителството на Николай Денков. Някои веднага биха казали, че това са политически правителства. Но между тях имаше и правителство на Гълъб Донев, назначено от президента Румен Радев. Тогава министър на правосъдието беше Крум Зарков".

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