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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в балотажа на президентските избори. Опонентите им - Андрей Гюров и Георги Кандев, засега губят битката за "Дондуков" 2. Това сочат резултатите от екзитпола на социологическата агенция "Тренд" към 20 ч.

Президентски избори 2026

Според тях за Йотова и Вълчев са гласували 51.4% от отишлите до урните, а за Гюров и Кандев вота си са дали 43.6 на сто от гласувалите. На първия тур претендентите спечелиха съответно 36.4% и 32.1% според данните след края на гласуването за деня.

Опцията "Не подкрепям никого" в бюлетината са избрали 5 на сто от отишлите до урните при 3.8% в първия тур.

Избирателната активност е 27,5%, сочат още данните на "Тренд".

Според изборната хронограма, Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

Българските граждани днес избират своя седми президент.Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между класиралите се на първите две места на първия тур двойки - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев.

Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

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