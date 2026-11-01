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От гласувалите на балотажа на президентските избори днес 51% са избрали кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев, сочат данните от екзитпола на социологическата агенция "Мяра" към 20 часа.

Президентски избори 2026

На второ място са кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев с 44,7 процента.

Така преднината на Йотова/Вълчев е малко над 6 процента.

4,3% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 26,8% към 20 ч.

Българските граждани днес избират своя седми президент.Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между класиралите се на първите две места на първия тур двойки - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев.

Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели. 

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

От комисията съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

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