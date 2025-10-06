Говорител на Брюксел отрече връзка между евентуалната удръжка по ПВУ и писмото на групата "Обнови Европа" за делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

2548 Снимка: AP/БТА

Европейската комисия чака в срок от един месец отговор от България за изпълнението на ангажимента на страната във връзка с антикорупционната комисия по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). След изтичане на този срок, ако условието още не е изпълнено, Брюксел ще задържи част от второто плащане по ПВУ за още шест месеца, обяви на брифинг говорител на ЕК, цитиран от БТА.

"Установихме, че не е изпълнено условието, свързано с Комисията за противодействие на корупцията (КПК), затова предприехме процедурата за частично плащане и искаме допълнителна информация. След месец ще направим нова оценка", обясни говорителят.

ЕК е изпратила писмо до България, в което пише каква сума евентуално няма да бъде изплатена. След месец ще можем да съобщим сумата, каза говорителят.

Вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев обаче вече обяви в петък, че става дума за 200 милиона евро, както и че не се очаква да има промяна в положението за един месец. "Ще имаме 6-месечен срок, работейки със службите на ЕК, да преосмислим изцяло съществуването и кройката на КПК. Задача, която е трудна, защото не говорим само за преговори между ЕК и българското правителство, говорим за намиране на мнозинство в Народното събрание, което да подкрепи една нова кройка, нова логика на съществуването и работата на КПК", обясни Дончев.

В Народното събрание беше открита процедура по избор на ново ръководство на комисията, която проведе изслушвания на четиримата кандидати, но повече от месец по въпроса няма движение. Междувременно от "ДПС - Ново начало" поискаха закриване на комисията, а от "Демократична България" - реформиране на институцията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви за запазване на органа, защото той е във фокуса на реформите, изисквани от България по ПВУ.

Попитан за писмото до ЕК на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент (в която са двамата евродепутати от "Продължаваме промяната", бел. ред.), в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна, говорителят посочи, че между двата въпроса няма връзка. Тези два случая нямат нищо общо, каза той.

В петък миналата седмица комисията съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро. Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.

