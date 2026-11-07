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Налице са две различни версии на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия (ЕК), които са с дата 2 ноември 2026 г. и еднакъв номер 37-01-66, адресирани са до генералния директор по икономическите и финансовите въпроси на ЕК Маартен Вервей, но съдържанието им се различава по въпроси, които засягат пенсионните вноски на милиони българи и прогнозите за бюджетния дефицит. Това съобщиха от "Да, България" в позиция до медиите по повод твърдението на Гълъб Донев, че правителство не е предлагало пред ЕК пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

Бюджет 2027

"Скандалът с втория пенсионен стълб придобива ново измерение и вече не става въпрос само за опита на правителството да пренасочи част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ, а за достоверността на официалната кореспонденция на българската държава с ЕК", допълниха от формацията.

Става въпрос за две различни бюджетни политики, представени в документи с еднакви идентификационни номера, като в единия текст правителството предлага временно пренасочване на пенсионни вноски и прогнозира по-бързо намаляване на дефицита, а в другия тази мярка отсъства и прогнозите за дефицита са по-неблагоприятни. Това поставя въпроса дали отпадането на пенсионното предложение е свързано с промяната на бюджетните прогнози и дали съществува преработена версия на един и същ официален документ, добавиха от "Да, България".

От формацията настояват Министерството на финансите незабавно да предостави цялата кореспонденция, а не само документа, който в момента е публикуван и допълниха, че ще се обърнат и към ЕК за независимо потвърждение кой текст е получила на 2 ноември, кога го е регистрирала и дали впоследствие е получавала друга версия.

Ако правителството е променило позицията си, то дължи обяснение. Ако е изпратило преработен документ, трябва да посочи кога и защо. Ако съществуват два официални документа с един номер, трябва да обясни техния статут, пише още в позицията.

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Спорът започна заради информация за предложение на правителството временно да пренасочи част от бъдещите осигурителни вноски от втория пенсионен стълб, в който се натрупват средства по индивидуални партиди в частни пенсионни фондове, към държавното обществено осигуряване, управлявано от НОИ. Темата предизвика политическо напрежение, тъй като засяга начина, по който се разпределят пенсионните вноски на милиони осигурени българи.

В петък съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви в ефира на БНТ, че разполага с писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия, в което подобна мярка е посочена като предложение на правителството. Божанов повдигна въпроса и по време на участието на Донев в предаването "Панорама".

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Впоследствие Донев отрече правителството да е предлагало пред Европейската комисия пренасочване на осигурителни вноски от втория пенсионен стълб към НОИ.

Към момента твърденията за две различни версии не са независимо потвърдени от Европейската комисия.

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