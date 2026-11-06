Председателят на икономическата комисия Стефан Белчев публикува данни, според които управляващите засилват мерки в подкрепа на семействата, за които предшествениците им са планирали замразяване

7524 Снимка: Фейсбук профил на Стефан Белчев

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Председателят на икономическата комисия в парламента и член на бюджетната Стефан Белчев публикува във "Фейсбук" сравнителен анализ между бюджета на кабинета "Желязков" и макрорамката, предложена от кабинета "Радев" за 2027 г. в частта за семейните помощи.

Той го е озаглавил "Два бюджета - две различни Българии" и е събрал показателите в таблица. На база на числата депутатът прави извод, че предишното редовно правителство не е планирало никакво увеличение на помощите за деца и семейства, докато настоящото представя силен социален пакет за семействата.

Бюджетът на ГЕРБ остана само на ниво проект и не беше приет, тъй като правителството подаде оставка след големия протест срещу макрорамката в края на миналата година. Това наложи до лятото на тази година държавата да функционира в условията на удължителен бюджет с параметрите от 2025 г.

Финансистът от "Прогресивна България" показа таблицата в социалната мрежа, за да подчертае разликите между предишната и настоящата власт във визията им към социалната политика.

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Според данните на ПБ, управляващите предлагат увеличение на средствата по редица социални мерки, като при някои то е чувствително и достига над 50%, докато предшествениците им са планирали да ги замразят.

Според графиката на "Прогресивна България" правителството на ГЕРБ е предлагало данъчното облекчение за едно дете да остане 306,78 евро, докато кабинетът на ПБ залага за догодина размерът му да нарасне на 500 евро. Приспадането на данъка за две деца от 613,55 евро става през 2027 1000 евро, което е 63% ръст, посочва още Белчев.

Управляващите са посочили още, че при кабинета на ГЕРБ размерът на този вид данъчно облекчение не е бил коригиран, а е останал същият, както и преди това. Изредена е и новата мярка за данъчно облекчение за детско развитие в размер на 200 евро на дете годишно, която кабинетът "Радев" въвежда за първи път.

Тези пари ще се възстановяват на родителите заради разходи, които са направили за детето си за здравето му, за негови спортни и образователни дейности. Според сравнителния анализ на ПБ детските надбавки при ГЕРБ са били 26 евро, а сега ще се увеличат на 30 евро, което е само с 4 евро повече. Добавката на месец за две деца се вдига на 65 евро срещу 57 евро, заложени в проекта на кабинета на Росен Желязков.

Еднократната помощ за раждане при кабинета "Радев" се вдига на 300 евро, докато в проектобюджета на ГЕРБ за 2026 г. е бил запазен предишният й размер от 192 евро, е записано в таблицата, лансирана от депутата от мнозинството. Стефан Белчев е изчислил, че това е увеличение от 56%. С толкова е и ръстът за помощ при раждане на второ дете, която става догодина 720 евро срещу предложението на кабинета "Желязков" от 461 евро за миналата година. Според данните на ПБ еднократната помощ за ученик, която предоставя държавата, се покачва с 20 евро и става 175 евро.

Със 100 евро се увеличава месечната помощ за дете с увреждане, според разчетите на финансиста от мнозинството спрямо заложеното в бюджета на ГЕРБ. Тя ще бъде 704 евро, а ваучерите за храна стават 200 евро срещу 102,26, както са предлагали предишните управляващи, твърди още Стефан Белчев. Той отчита, че това е ръст от 96%.

В същото време от партията на Бойко Борисов направиха заключението, че управляващите днес са предложили бюджет на инерцията, който не е социален и не бори инфлацията.

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